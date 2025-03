Una de las ex de Álvaro Muñoz Escassi habla sobre su participación em Supervivientes: "Personajazo"

María José Suárez ha pasado página completamente tras su polémica ruptura en junio de 2024 con Álvaro Muñoz Escassi. Y lo ha vuelto a demostrar en la fiesta del 140º aniversario de la joyería Carrera y Carrera, cuando hablando de las joyas más especiales de su vida no ha dudado en confesar que todavía guarda "un anillo con diamante precioso" que le regaló el jinete.

Aunque asegura que no le guarda rencor, y no cierra la puerta a retomar en un futuro su amistad, la modelo todavía no le ha visto en 'Supervivientes' a pesar de que el reality se estrenó hace casi una semana. El motivo, como reconoce, es "porque no lo he visto nunca. O sea, en los tres años de relación que he estado con Álvaro en casa tampoco hemos visto nunca el concurso. Veíamos películas, veíamos series, pero nunca lo hemos visto y no lo estoy viendo".

"Pero me han dicho que está Montoya y a lo mejor lo voy a ver porque me hace una gracia tremenda. Me parece un personajazo y me hace una gracia tremenda. Coincidimos aquí en un hotel en Madrid y la verdad que estuvimos hablando un rato y me pareció graciosísimo. Igual si algún día me pillan en casa sí que lo veo" ha añadido, dejando claro que si ve el programa será por el concursante de 'La Isla de las Tentaciones' y no por Escassi.

"Posiblemente puede ser, claro que sí, yo creo que sí. Condición física tiene, desde luego. Pero bueno, también está Montoya. Habrá mucha competitividad" ha apuntado cuando le hemos preguntado si cree que su ex es favorito a la victoria, reconociendo que le ve muy fuerte y que confía en que haga un buen papel en Los Cayos Cochinos.

Y aunque admite que "tiene que pasar un tiempo hasta que de nuevo todo vuelve" cuando una relación se termina "de una forma así dolorosa dolorosa", no le guarda ningún rencor a Escassi, con el que no se plantea tener una relación de amistad por el momento: "Ni lo pienso. Yo estoy feliz con mi vida, con mis proyectos, con mi niño, con mi trabajo y tampoco pienso en eso. Pienso más en conocer a personas nuevas" sentencia.

"Por supuesto que sí" confiesa sobre si tiene el corazón abierto, aunque como explica "no estoy enamorada ni ganas tengo, estoy disfrutando de una etapa de mi vida muy bonita y cuando llegue el amor llegará, pero yo creo que también es un proceso necesario el estar tranquila y estar sola después de una relación así de tres años tan intensa y que acaba de esta manera, el rápidamente empezar con otra persona, bajo mi punto de vista, no lo veo oportuno".