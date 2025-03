La ex de Matamoros sorprende con su nuevo embarazo: "Yo siempre quise tener cuatro, pero era con otra edad y con otra situación"

Durante meses se especuló sobre la relación que mantenía Diego Matamoros con Marta Riumbau una vez hicieron público que su romance había terminado. A través de redes sociales, la expareja confirmó que su historia había llegado a su fin pero que habían decididio por conservar su amistad.

Algo que les llevó a seguir compartiendo vivienda y razón por la que el hijo de Kiko Matamoros seguí viviendo en la casa de un millón de euros de la influencer catalana. A pesar de la normalidad que ambos quisieron darle a su estilo de vida, muchos fueron los que cuestionaron que el exsuperviviente siguiera en casa de su ex e incluso llegaron a tildarlo de "okupa".

Sin embargo, parece que tras varios meses compartiendo techo con la influencer, hace unas semanas se sabía que el hijo del colaborador televisivo había decicido poner fin a su convivencia y emprender su vida lejos de la creadora de contenido.

Por su parte, Marta Rimbau aún tiene un embrión congelado y está verdaderamente pensando en la idea de hacerse una nueva transferencia para dar a su hija Julieta "el mejor regalo que le podría dar", un hermanito, cuentan desde Outdoor.

Debido a un problema relacionado con su reserva ovárica (extremadamente baja para su edad), la creadora de contenido catalana se animaba hace unos años a congelar sus óvulos. La edad, un matrimonio fallido, su ruptura con Michenlo y posteriormente con Diego Matamoros llevaban a Marta a tomar la decisión de fecundar sus ovocitos. De los embriones fecundados solamente dos sobrevivieron. A día de hoy uno de ellos tiene nombre y apellidos y el otro está congelado. "El día que tenían que hacerme la transferencia tenía dos embriones. El primero fue Julieta, el otro lo volví a congelar", explica mientras cuenta que el resto de los 10 ovocitos que consiguieron extraerle "se perdieron por el camino".

Rimbau no está del todo segura de querer volver a vivir todo el proceso de extracción de óvulos, por lo que para ella ese embrión congelado podría ser su última oportunidad de volver a ser madre.

@riumbaumarta Pensando en alto sobre la vitrificación y el embrión. Conclusión, está congelado un año más ♬ sonido original - Riumbaumarta

"La situación es la que es. Yo siempre quise tener cuatro, pero era con otra edad y con otra situación. Julieta me lo pone tan fácil que realmente me hace dudar, porque pienso que un hermano sería probablemente el mejor regalo que le podría dar. Ahora estoy muy bien, muy cómoda y con todo bajo control porque me lo pone muy fácil", reconoce mientras explica que su hija duerme bien, no llora, no tiene cólicos, come bien…

Le encantaría poder vivir infinidad de experiencias a su lado, viajar alrededor del mundo y "llenar su cabecita de recuerdos", momentos a los que cree que podría tener que renunciar si un nuevo bebé viene en camino. "No sé si con otro bebé podría hacerlo. Y no sé tampoco cómo yo me sentiría distribuyendo toda mi atención entre dos personitas", dice poniendo de nuevo de manifiesto sus múltiples dudas.