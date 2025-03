El extraño mensaje en el Instagram de Pelayo Díaz tras la tormenta en Honduras: "Ese momento"

Pelayo Diaz está demostrando ser un gran superviviente en el programa de Telecinco. También es un hombre muy organizado que cumple con sus compromisos laborales. No ha dejado de hacer publicidad en Instagram pese a que se encuentra en Honduras en medio de una tormetna histórica que ha obligado a evacuar a los concursantes.

A los seguidores del asturiano en Instagram les resultó llamativo encontrarse con la notificiación de que había publicado nuevo contenido, teniendo en cuenta que se encontraba aislado en Supervivientes. Sin embargo, no era un espejimo. Pelayo Díaz subió nuevo contenido mientras media España esttaba en vilo por saber cómo se encontraban los concursantes tras la tormenta. Sin embargo, se tratataba de varias publicaciones programadas. Contenido publicitario que seguro ya tenía cerrado antes de entrar a la isla. Pelayo no falló con sus obligaciones como influencer y publicó dos historias y un carrusel de fotografías para anunciar un perfume de Dolce&Gabana. "Me apasionan los procesos creativos, ese momento en el que la simplicidad se une a la intención. Como unas gotas de limón sobre el café, el equilibrio entre lo sutil y lo audaz", escribía el influencer para acompañar las fotogafías. Un texto que tecleó hace meses cuando preparaba este contenido para una marca de lujo.

La publicación se notaba fuera de contexto, pero los fans de Pelayo aprovecharon para mandarle mensajes de apoyo. "Espero que aguentes mucho en Supervivientes y llegues hasta la final", le escribían. Una asturiana también le animaba: "Lo estas haciendo muy bien sigue así Pelayo , nuestro asturiano en Honduras".

Lo cierto es que Pelayo está demostrando que sabe adaptarse a la vida en Supervivientes. Colabora en todas las actividades y mostró una actitud positiva ante la llegada de la tormenta. La actitud es escencial en esta edición del programa, que comenzó con muy mal pie.

El estreno de 'Supervivientes: Tierra de nadie' se convirtió en una emisión histórica marcada por el caos climático. El fuerte temporal que azota Cayos Cochinos obligó a la organización a evacuar en directo a todos los concursantes, impidiendo el desarrollo de la escaleta prevista. "Nunca en la historia de 'Supervivientes' habíamos tenido una gala tan evaporada como la de hoy", reconoció Carlos Sobera, visiblemente afectado por la situación.

Laura Madrueño, protegida con un chubasquero, fue la encargada de informar sobre el estado de los supervivientes, que pasaron una de las noches más duras de la edición: "Es una situación extrema que no nos ha dejado dormir en toda la noche. Está poniendo al límite a todos los concursantes". Finalmente, la organización tomó la decisión de evacuar a los participantes de las tres playas, incluyendo a Montoya, que fue trasladado por separado para mantener el secreto de su aislamiento.