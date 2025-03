Soy farmacéutico y esta es la razón por la que el hambre te pone de mal humor

Si alguna vez has sentido que con el estómago vacío todo te irrita más, tranquilo, no eres el único. Hay una razón científica detrás de esa sensación de mal humor cuando no has comido en horas.

El efecto del hambre en tu cerebro

Cuando pasas demasiado tiempo sin ingerir alimentos, los niveles de glucosa en sangre bajan y esto afecta directamente al cerebro, en especial a la zona encargada de regular las emociones. Como resultado, aumenta la irritabilidad y la paciencia se reduce considerablemente.

Además, el cuerpo interpreta la falta de alimento como una situación de estrés y libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, lo que incrementa la sensación de ansiedad y nerviosismo. Este fenómeno es lo que se conoce popularmente como estar “hangry” (una combinación de “hungry” y “angry” en inglés).

Las razones detrás del "hambre con ira"

Baja el azúcar en sangre → El cerebro necesita glucosa para funcionar correctamente . Cuando esta escasea, se altera la capacidad de controlar emociones.

→ El . Cuando esta escasea, se altera la capacidad de controlar emociones. Aumento del cortisol → Al detectar que no hay suficiente energía, el cuerpo entra en estado de alerta y libera hormonas del estrés, lo que te hace estar más irritable.

→ Al detectar que no hay suficiente energía, del estrés, lo que te hace estar más irritable. Modo supervivencia activado → La prioridad del cerebro se convierte en encontrar comida, dejando en segundo plano la paciencia o la tolerancia.

¿La solución? ¡Come algo!

Si alguna vez te has pillado en un enfado absurdo y luego te diste cuenta de que solo necesitabas un bocado, ahora sabes que no era una excusa, sino pura biología. Así que, la próxima vez que notes que todo te molesta, quizás lo único que necesitas es un buen snack. Y si alguien te llama “enfadica”, en lugar de discutir, mejor ofrécele un trozo de pizza.