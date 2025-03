Gloria Camila reaparece tras su pillada con un cantante y habla sobre la relación: "Puede hacer lo que le dé la gana"

¡Gloria Camila vuelve a estar ilusionada! 5 meses después de su ruptura con David García tras cinco años de relación, la hija de José Ortega Cano ha encontrado de nuevo el amor gracias a un cantante gaditano llamado Álvaro García, con el que ha sido pillada besándose apasionadamente durante la última visita del andaluz a Madrid para pasar unos días juntos.

"Mi corazón está latiendo a mil" afirmaba entre risas el pasado fin de semana cuando le preguntamos por los rumores de romance con el artista, sin imaginarse que este miércoles la revista 'Diez Minutos' publicaría en su portada unas imágenes que no dejan lugar a dudas, ya que después de dar rienda suelta a su pasión en un local del centro de la capital, la incipiente pareja pasó la noche en la casa que la hermana de Rocío Carrasco tiene a las afueras de la capital.

Unas apasionadas instantáneas a las que Gloria Camila ha reaccionado ante las cámaras de Europa Press, dejando entrever que aunque está ilusionada con Álvaro, para el que solo tiene buenas palabras, continúa soltera. "No me ha dado tiempo a comprar las revistas. Hombre, es que yo consideraba que a las dos de la mañana tampoco es que la gente se fuese a poner a hacer fotos. No sé, que vida es más aburrida, ¿no?" ha exclamado, admitiendo que no creyó que la fuesen a pillar con su nueva ilusión a altas horas de la madrugada.

Confirmando que está soltera y "puede hacer lo que le dé la gana" con un "correcto, estamos, estamos solteros", la influencer ha confesado que está feliz y que Álvaro no solo canta fenomenal sino que también es muy guapo: "Sí, no, la verdad es que sí. O sea, yo a Álvaro, además, le tengo mucho cariño. Y es una persona, pues, maravillosa. Entonces, bueno, se merece todo lo bueno".

"A ver, somos amigos. Más veces nos vais a ver. No oculto nada" ha revelado, sin esconder el gran momento personal que está viviendo al lado del artista.