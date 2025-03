El negocio de las Campos en Telecinco: el hijo de Carmen Borrego estrena programa por sorpresa

José María Almoguera ha dado un giro radical a su vida y ha debutado como colaborador en 'TardeAR', dejando atrás su anonimato y apostando por su faceta televisiva. Pero, lejos de contar con el respaldo de su madre, Carmen Borrego, o de su prima, Alejandra Rubio, ha sido otra persona la que se ha convertido en su gran pilar en este nuevo camino.

Un salto al foco mediático tras años en la sombra

Después de meses de polémicas familiares y tras protagonizar un breve pero intenso paso por 'GH DÚO 3', el hijo de Carmen Borrego ha decidido dar un paso al frente en su carrera y unirse al equipo de colaboradores del programa que en su día lideró Ana Rosa Quintana. Para sorpresa de muchos, José María Almoguera, que siempre se mostró reacio a la exposición mediática, ahora se ha convertido en un rostro habitual de Telecinco.

Muy seguro de sí mismo y con ganas de demostrar que está preparado para este reto, Almoguera hizo su debut en 'TardeAR' el pasado lunes 10 de marzo, recibiendo el apoyo de sus compañeros y de algunos familiares. "Antes no hubiera sido capaz de hacerlo, ahora sí me veo preparado y con fuerza para aguantar todas las críticas que vienen de fuera", confesó ante las cámaras.

María Sánchez, su gran apoyo en esta nueva aventura

Pero, ¿quién ha sido su mayor respaldo en esta nueva etapa? Ni Carmen Borrego ni Alejandra Rubio. La persona que ha estado a su lado en todo momento ha sido María Sánchez 'la jerezana', la joven con la que inició un romance tras su paso por 'GH DÚO 3'. Desde que se conocieron en Guadalix de la Sierra, su conexión fue innegable y, tras salir del reality, han afianzado su relación.

La andaluza no ha dudado en estar presente en el estreno de José María en 'TardeAR' y en mostrarle su apoyo públicamente. "Gracias por apoyarme en todo", escribió el hijo de Carmen Borrego en redes sociales, acompañando el mensaje con una imagen en la que se puede ver a María Sánchez pendiente de su debut. La reacción de ella tampoco se hizo esperar: "Mi amor", respondió, confirmando que su relación atraviesa un momento muy especial.

El respaldo de Alejandra Rubio y sus nuevos compañeros

A pesar de que su madre no ha hecho declaraciones sobre su nueva faceta televisiva, su prima Alejandra Rubio sí ha querido mostrarle su apoyo públicamente. "Me alegro mucho por él. Ha estado mucho tiempo viendo cómo funciona esto, seguro que le va bien", aseguró la colaboradora de 'Así es la vida'.

En su primer día en 'TardeAR', José María Almoguera también recibió el respaldo de sus compañeros de plató. El presentador, Frank Blanco, compartió una imagen junto a él y a Kike Quintana (sobrino de Ana Rosa), escribiendo: "¡Cuánto ADN televisivo en esta foto!". El ex de Paola Olmedo no dudó en agradecer el gesto y en reconocer que su abuela, María Teresa Campos, siempre será su mayor referente en televisión: "Lo primero que me diría es que sea profesional, que a lo que se viene es a trabajar. También, que lo disfrutase de la mejor manera posible".

Su relación con Paola Olmedo: ¿cómo están las cosas?

Aunque José María Almoguera está completamente centrado en su nueva etapa profesional y sentimental, no ha podido evitar pronunciarse sobre su expareja, Paola Olmedo, con quien mantiene un vínculo debido a su hijo en común.

En una reciente aparición en el programa 'Fiesta', el joven aclaró que entre ellos existe una buena relación, basada en la cordialidad y el respeto. "Con Paola está todo bien. Con ella no hay problema. Somos dos personas maduras que sabemos lo que tenemos en común", afirmó, dejando claro que ambos han rehecho sus vidas sin conflictos.

Un futuro prometedor en televisión

José María Almoguera ha demostrado que está dispuesto a dejar atrás su pasado detrás de las cámaras y lanzarse de lleno al mundo de la televisión. Con el respaldo de su pareja y de algunos familiares, su carrera televisiva apenas comienza, pero todo apunta a que su nueva faceta dará mucho que hablar en los próximos meses.