Revelan el motivo de la ruptura de Luitingo y Jessica Bueno: "Ella no quería"

La ruptura entre Luitingo y Jessica Bueno es, sin duda, uno de los principales temas de corazón que se está tratando en Telecinco, la cadena en la que se conocieron tras participar en Gran Hermano VIP. Finalmente, se ha revelado el motivo de la ruptura entre ambos, tras la llamada que hizo una amiga del cantante a Tardear: "Ella no quería".

Y es que mucho se ha hablado al respecto y la propia Jessica Bueno aseguró en De Viernes que había algo "insano" entre los dos y por eso decidieron terminar cuanto antes.

Sin embargo, esta amiga de Luitingo habría afirmado que al cantante "le ha agobiado mucho tener a los hijos de su ex junto a él", aunque ese no sería el motivo de la ruptura. Y es que, como apuntó esta amiga, "él quería ser padre y ella no, pues también yo supongo que eso habrá influido".

Jessica Bueno ha vivido un golpe inesperado al enterarse, en directo durante su última aparición en ¡De Viernes!, de las críticas que Luitingo habría dirigido tanto hacia ella como hacia sus hijos tras su ruptura. Las declaraciones fueron hechas en una conversación privada con su familia, sin saber que estaba siendo grabado. Los audios, que dejaban a la modelo totalmente devastada, la hicieron preguntarse entre lágrimas: "¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos?".

La filtración ha puesto a Luitingo en una situación complicada, por lo que este lunes decidió romper su silencio y emitir un comunicado pidiendo disculpas públicamente a la ex pareja de Jota Peleteiro. Además, anunció que ha recurrido a sus abogados para tomar acciones legales contra quienes vulneren su derecho al honor y a la intimidad.

Tras asegurar que las grabaciones han cerrado cualquier puerta a una posible reconciliación con Luitingo, Jessica se presentó con su mejor cara en la gala de los V Premios Andaluces de la Moda en Sevilla, donde respondió a las preguntas de los medios sobre la inesperada 'traición' del hombre con quien compartió 14 meses de su vida.

Buena actitud

"Al final, hay que seguir trabajando y hacer cosas. Hay que alegrar el ánimo con buena actitud. Mi prioridad ahora mismo es mi carrera profesional", confesó. Entusiasmada, también compartió algunos de sus proyectos futuros: "Estaré como colaboradora en ¡De viernes! para hablar del reality de Supervivientes, seguiré con las publicaciones en redes sociales, creando contenido y desarrollando proyectos en televisión que iréis viendo poco a poco".