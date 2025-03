Manu, de Pasapalabra, "encantado" con la fama: "No soy nadie, pero me gusta que me reconozcan por la calle"

El programa de Pasapalabra de este miércoles empezó "más tranquilito", como dijo el presentador, Roberto Leal, al no haber silla azul por el empate de la jornada anterior entre Manu y Rosa. "Ya van 18 empates", apuntó Leal, que aprovechó para preguntar a los concursantes por cómo llevan la fama. El periodista interrogó primero a Manu: "¿Te parece mucho la gente por la calle?". A lo que el joven madrileño, que ya lleva 208 programas y 130.200 euros acumulados en su bote personal, contestó afirmativamente. "Sí, sí, y la gente es maravillosa y yo encantado. No soy nadie, pero me encanta que me reconozcan un poquito", aseguró.

Lo mismo contestó Rosa. "También. Ya se lo comenté a Manu alguna vez. A mí me emociona mucho, porque para mí estar en Pasapalabra significa mucho como programa. Es un programa de familia, nos acompañan padres, abuelos... Es muy bonito", contó. La profesora coruñesa lleva 78 programas.

Antes de empezar el "cara a cara" entre Manu y Rosa, con la compañía de famosos, Roberto Leal también preguntó a los dos concursantes por el orgullo de los padres. "Sí, entre mi padre y mi madre están encantados. Se llaman Irma y Tino", confesó Rosa. Y a Irma y Tino mandó el presentador "besitos", al igual que para los padres de Manu, Menchu y Félix.

Muy cerca de ganar el bote

Manu acarició este miércoles el bote de Pasapalabra al quedarse a tan solo dos letras de ganar 1.342.000 euros. El concursante madrileño sorprendió a su rival con su velocidad para responder en el rosco. Manu metió el turbo desde el primer momento y llegó a los 23 aciertos teniendo aún 20 segundos de tiempo. Sin embargo, el joven de 18 años dejó correr el cronómetro, al no saber las respuestas correspondientes a las letras V y N. Esta estrategia, tras jornadas de empates, obligó a Rosa a ponerse las pilas y hacer su mayor remontada en el programa que emite por las tardes Antena 3.

Así lo decía Roberto Leal: "Es de las pocas veces que me quedo solo con Rosa con tantas (letras) por delante. Necesitas 10 para empatar". En concreto, en ese momento, la coruñesa sumaba 13 aciertos y tenía 12 letras pendientes y 55 segundos de tiempo. Pese a que se acercó a Manu, Rosa pinchó con 21 aciertos (y 16 segundos de tiempo), al fallar en la letra M. Respondió "mantilla" a la definición "capa corta que forma parte del traje de los prelados y cubre los hombros, el pecho y la espalda". La respuesta correcta era "muceta", que es la que llevan por ejemplo los académicos en los actos solemnes de las universidades españolas.

Por su parte, la actuación de Manu en el rosco fue brillante y eso que empezó Rosa contestando. Con 134 segundos por delante, Manu empezó con un "pasapalabra" en la A. A partir de ahí, fue de menos a más: 4 aciertos seguidos, otros 6 del tirón, 1 con la Ñ, otros 6 seguidos, 5... Y cuando llevaba 22, Rosa todavía estaba en 12. De hecho, el concursante madrileño, que acumula 208 programas, llegó a la Z con 20 aciertos y 29 segundos por delante.

La V y la N

Las dos letras que impidieron a Manu llevarse el bote de Pasapalabra fueron Viteri (Eugenia Viteri) y Ninkasi. "Con la V, apellido de la escritora y autora 'A noventa millas'", pronunció Roberto Leal, que segundos después dio la respuesta: Eugenia Viteri, una escritora, novelista, antóloga, activista por los derechos de la mujer y profesora ecuatoriana. "Empieza por N, nombre de la diosa de la cerveza en la mitología mesopotámica", describió el presentador. Y la respuesta era Ninkansi. Es posible que en el primer milenio a. C. se la conociera bajo el nombre variante Kurunnītu, derivado de un término que se refiere a un tipo de cerveza de alta calidad. Ninkansi significa "señora de la cerveza".

Como reconoció a Leal tras finalizar el rosco, Manu no tenía ni idea de ninguna de las dos palabras, así que inteligentemente optó por no arriesgar y dejar que el tiempo corriese. Y así ganó a Rosa y se llevó 1.200 euros del último programa.