Preocupación por el embarazo de Isa Pantoja tras desvelar el resultado de una prueba médica: "He dado negativo"

Isa Pantoja está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, pero también uno de los más vigilados. Después de un comienzo de embarazo marcado por algunos sustos y la preocupación por su prima Anabel Pantoja, la colaboradora de televisión ha compartido con sus seguidores el resultado de una prueba médica fundamental: la curva de la glucosa.

Negativo en diabetes gestacional: el alivio de Isa Pantoja

A través de sus redes sociales, Isa Pantoja no ha podido ocultar su felicidad tras someterse a esta prueba en su segundo trimestre de embarazo y obtener un resultado negativo. "Estoy muy contenta. Me he vuelto a hacer la curva de la glucosa en este segundo trimestre, la tenía que repetir porque en mi primer embarazo me dio diabetes gestacional. Entonces lo he repetido en el primer trimestre y también ahora en el segundo, ¡y he dado negativo!", revelaba con una sonrisa.

Este diagnóstico es un gran alivio para la hija de Isabel Pantoja, quien en su primer embarazo sí sufrió diabetes gestacional, una condición que puede derivar en complicaciones tanto para la madre como para el bebé. En su caso, Isa ha explicado que esta vez se ha cuidado mucho más, siguiendo hábitos saludables que le han permitido evitar este problema: "Cuando tú siembras, recoges", añadía con satisfacción.

Un embarazo vigilado tras un susto en febrero

A pesar de esta buena noticia, el embarazo de Isa no ha estado exento de preocupaciones. En febrero, la colaboradora sufrió un desmayo que encendió las alarmas. La situación fue captada por las cámaras y la propia Isa la describió como "una sensación horrible", detallando que sintió un pulso acelerado, pérdida de fuerza, pitidos en los oídos y un desvanecimiento repentino.

Desde entonces, los médicos han recomendado a la hermana de Kiko Rivera reducir su actividad física y limitar su presencia en el plató de 'Vamos a ver' a lo estrictamente necesario. Además, sigue un control médico riguroso y solo realiza ejercicio bajo la supervisión de especialistas. "No estoy en el sofá porque a mí me dé la gana. No puedo hacer deporte, no puedo hacer una actividad normal. Gracias a Dios no he tenido vómitos ni dolores, pero tengo que cuidarme", confesaba recientemente.

Isa Pantoja y su apoyo incondicional a Anabel en su peor momento

A pesar de centrarse en su embarazo y su bienestar, Isa no ha dudado en volcarse con su prima Anabel Pantoja en uno de los momentos más difíciles de su vida. La sobrina de Isabel Pantoja ha vivido semanas de angustia debido a la hospitalización de su hija recién nacida, y en todo momento Isa ha estado a su lado.

Tanto es así que incluso decidió posponer la celebración de la revelación de sexo de su bebé para priorizar el apoyo a su prima. Cuando finalmente pudo compartir la noticia, la felicidad inundó su hogar: ella y su marido, Asraf Beno, esperan un niño. "Son muchas emociones. Entiendo que para la gente a nivel mediático sea importante quién fue y si nos vimos unos con otros… Pero para nosotros lo más importante es la salud de la bebé", aseguraba en su programa.

Ahora, con la tranquilidad de que su embarazo avanza sin complicaciones, Isa Pantoja sigue enfocada en cuidarse y en disfrutar de esta etapa junto a su familia, mientras se prepara para la llegada de su primer hijo en común con Asraf. Sin duda, la colaboradora está viviendo un momento de felicidad, aunque con la prudencia que exige su estado.