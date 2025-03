Bombazo, revelan las razones de la marcha de David Cantero de Informativos Telecinco (y no es lo que esperabas)

La marcha de David Cantero de los Informativos Telecinco fue traumática, sobre todo porque ni siquiera se despidió de la audiencia. Pues finalmente han revelado las razons de esta salida de la cadena, de la que mucho se ha especulado (y no es lo que esperabas).

Ha sido Poco PasaTV (extinto Algo Pasa TV), el perfil especializado en televisión, quien ha puesto luz a esta polémica asegurando que no lo han despedido por tener mala relación con la dirección de informativos y sus compañeros, todo lo contrario, "Cantero era uno de los más queridos en la redacción de informativos, cariñoso, discreto, buen compañero, profesional y poco amigo del conflicto".

También descartan una no renovación del contrato, señalando que estaba en Madiaset desde el año 2010, "era indefinido". Y por último, un desmentido más, su despedida de la audiencia, ya que se ha llegado a decir que se lo habían impedido. "Los que le conocen bien saben que rehuye del conflicto, del victimismo y de las despedidas lacrimógenas, no le gusta nada llamar la atención y prefirió irse a la francesa. Una vez cerrado el capítulo, es también una elección mantener el recuerdo feliz del día a día y no quedarse con lo agridulce de una despedida".

Así que, ¿cuál es la razón real de su marcha? Pues en Poco Pasa TV aseguran que es "un motivo presupuestario. En Mediaset están cambiando cosas y el presupuesto destinado a informativos también lo ha hecho. Vamos, que se ha reducido considerablemente. Veremos más reajustes en los próximos meses".

De hecho, señalan que David "era uno de los más veteranos y desde el grupo se intentó una renegociación económica sorprendente y difícil de aceptar que se ha alargado más de lo que se ha contado".

Explicaciones

Así que con estas explicaciones, quieren dejar claro que "ni se ha jubilado ni lo han despedido por tener una mala relación con sus compañeros ni piensa dejar de trabajar".