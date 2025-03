Soy experta en limpieza y así tienes que lavar tu ropa para que esté "como el primer día"

El cuidado de la ropa puede hacerse complicado en ocasiones, pero esto va a dejar de ser un problema gracias a los consejos de Laura Giraldo. La tiktoker utiliza esa red social para compartir trucos de limpieza y decoración del hogar. Esta vez ha dedicado su espacio para aconsejar sobre el lavado de prendas de ropa de diversa tipología: blanca, nueva, con manchas amarillas, lavado a mano, en lavadora, etc.

La tiktoker empieza su retahíla de consejos con la ropa negra, para la que recomienda que se le dé la vuelta antes de meterla a la lavadora. "Así se verá como el primer día", asegura. Pero esto solo es la preparación antes de pasar por el tambor de la lavadora. Una vez dentro del bombo, Laura Giraldo recomienda los detergentes líquidos, con ellos evitarás residuos. Además de esto, la mayoría de la gente suele añadir suavizante, si eres uno de ellos, el vinagre blanco es una mejor opción, ya que suaviza los olores y potencia el color, asegura esta experta en limpieza.

Por otro lado, Laura se detiene en cuestiones como la temperatura a la que debe estar el agua o la luz a la que debe exponerse a la hora del secado. Para conservar la ropa como la primera vez que la has estrenado, la tiktoker recomienda que se utilice agua fría. Las lavadoras suelen facilitar el uso de esta temperatura con un botón aparte, de esta manera ya no tienes excusas. Además, el secado al sol no favorece la conservación de los colores, esta es la razón por la que aconseja evitar la exposición a la luz solar.

Las prendas nuevas también tienen su truco. Suele decirse que debe darse un primer lavado nada más se recibe de la tienda, así se irá algo el color y evitará que destiña tanto en próximos lavados. Sin embargo, Laura Giraldo da una técnica para evitar justamente esta pérdida de color. Debes colocar las prendas en un balde con agua y una taza de sal durante 30 minutos, esto permitirá que los pigmentos se adhieran mejor.

Para el color del verano

Pero si la ropa es blanca, ¿debe lavarse de la misma manera? En estos casos no hay ningún pigmento que haya que conservar, simplemente es para mantener el blanco reluciente como el primer día. Para ello, la tiktoker da su fórmula secreta:

Una taza de detergente

Media taza de bicarbonato

Un cuarto de taza de sal

100 mililitros de agua oxigenada de 30 VOL

La receta mágica se completará cuando hayas mezclado todos los elementos. Con todos ellos deberás crear bolas que tienen que secar durante 24 horas antes de ser usadas. Una vez ya preparada esta maravilla de limpiador podrás echarla en una balde con agua caliente junto con la ropa que consideres. Sin embargo, esta limpieza no termina aquí, para que quede totalmente reluciente deberás aclararla, ya sea a mano o en la lavadora.

Adiós a las manchas amarillas

Por último, hay otro tipo de manchas que suelen preocupar a la población, las máculas amarillas que, generalmente, aparecen con el tiempo y con el uso. Para ello, Laura Giraldo da otra fórmula mágica con la que conseguirás una pasta cremosa para eliminar cualquier rastro de estos tonos amarillentos. La receta es la siguiente:

Bicarbonato de sodio

Zumo de limón

Agua oxigenada 40 VOL (la usada para el cabello)

Para que esta magnífica fórmula haga su efecto, las prendas deben humedecerse antes de untar la pasta creada sobre ellas. Tras esto, es necesario que repose durante 4 horas, informa Laura Giraldo. Y una vez cumplido ese tiempo debes coger un cepillo para frotar la mancha. Para acabar, al igual que con la receta de la ropa blanca, la ropa debe enjuagarse a mano o en la lavadora.

Con todos estos trucos que facilita la tiktoker Laura Giraldo tendrás tu armario impecable y notarás cómo tus prendas duran mucho más.