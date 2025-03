Marina Rivers lanza una propuesta revolucionaria a Telecinco: una edición de 'La isla de las tentaciones' insólita para la que se postula como presentadora

Marina Rivers no deja indiferente a nadie. Tras convertirse en una auténtica estrella de las redes sociales en 2019 y dar su gran salto a la televisión como participante de 'Masterchef Celebrity, la influencer atraviesa su mejor momento personal y profesional, compaginando sus faceta artística con sus estudios de derecho. Convertida desde hace años en uno de los mejores reclamos para eventos y marcas, ahora ha sido una de la protagonistas de Nevalia 2025, la experiencia musical de invierno de Ron Barceló.

Aprovechando el evento celebrado en Formigal Panticosa (Huesca), hablamos con ella de su paso por el talent de cocina de TVE, en el que quedó segunda, y nos lanza una insólita propuesta a raíz del éxito tremendo éxito de la última edición de 'La isla de las tentaciones'. En nuestro encuentro con ella, Rivers comienza recordando sus primeros pasos como influencer y en qué momento dio su primer gran pelotazo.

"Con la velada del año ya fue un punto de inflexión y la posibilidad de llegar a un público más global, sobre todo la gente de México. Fue un empujón enorme y partir de ahí fue todo hacia arriba, aunque ya de antes me iba bien", nos cuenta. "Me avisaron dos días antes de la presentación de los combates, estaba en la Fashion Week de Milán Me preguntaron si "me pegaba" y dije que sí. Y me cogí un vuelo y me planté en Barcelona sin saber cómo era ella ni nada. No me he pegado en la vida, estoy en contra de la violencia. Una vez me intentaron pegar y salí por patas. Pero pensé que era una oportunidad de practicar un deporte en un estadio con millones de personas y que logicamente Iiba a estar bien protegida. Porque yo mi nariz la valoro mucho (Risas). Y al año siguiente fui como presentadora para entrevistar a los boxeadores y conocer sus sensaciones después del combate".

Pese a que muchos concursantes de 'Masterchef Celebrity' no guardan buenos recuerdos de su paso por el talent show, Marina Rivers solo tiene buenas palabras al hablar de su experiencia personal: "Es muy duro, pero les debo la vida. Ha sido de las mejores experiencias de mi vida, me ha cambiado muchísimo. Sobre todo en mi relación con la comida. Antes era más reacia a experimentar y probar sabores nuevos y ahora me abro a todo. La cocina y yo somos una (Risas). He hecho un curso de cocina y encima cobrando. Y eso que no tenía ninguna experiencia previa en los fogones. Ahora cocino diariamente gracias a ellos", asegura.

Aunque estuvo a muy poco de proclamarse ganadora del concurso, se muestra muy satisfecha con el resultado: "Quedé segunda, así que muy bien. Está muy bien quedar segunda y no ganar. es muy importante saber perder. Y más con Inés Hernand, que hemos hecho este camino juntas y nos daba igual quien de las dos ganara. Me alegré mucho por ella y por su gente".

De 'Masterchef Celebrity' se lleva amigos (algunos inesperados) y alguna que otra enemistad: "Me llevé muy bien con Pitingo y, contra todo pronóstico, con Cristina Cifuentes. Una mujer estupenda, que me ha cuidado como si fuera su hija. También con María León, que es una tía super divertida que me apoyó desde el minuto 1. Todo el mundo sabe con quién no me llevé bien... les llamé villanos en su momento y no ha habido ningún contacto. nadie mató a nadie pero los comentarios están hechos y yo no tengo por qué aguantar ciertas cosas. Me mantengo al margen de esa gente. Salté porque al final no puedes permitir que te pasen por encima", sentencia.

Sobre su futuro profesional, lo tiene claro: "De Barbie boxeadora a Barbie cocinera y espero que muy pronto Barbie abogada", nos dice entre risas.

Sin embargo, nos confiesa que no se cerraría a trabajar como presentadora de televisión: "Como concursante ya en principio no. Yo te presento lo que quieras: 'Supervivientes', 'La isla de las tentaciones'... bueno, a Sandra Barneda no le voy yo a quitar el puesto porque es la esencia de ese programa. Pero a mi me encantaría presentar una versión para influencers o para el colectivo LGTBIQ+. Sería revolucionario y haríamos historia en España".