No es por el tipo de alimento que ingieres: esta es la razón real por la que necesitas hacer de vientre nada más comer

Si justo después de comer, te entran las ganas de ir al baño, no es por lo que acabas de ingerir. Es por el reflejo gastrocólico, y tranquilo, que tu comida tardará unos días en bajar.

Álvaro Fernández, el famoso farmacéutico de TikTok (@farmaceuticofernandez), explica a través de su cuenta en esta red social, la razón por la que tras comer, muchas veces quieres ir inmediatamente al baño. "Sabes de esto que te tomas un café o comes algo, qué sé yo, un kebab, ¿qué hay pocas cosas de efecto más instantáneo? Y en cuanto te lo acabas te entran ganas de ir al baño", empieza diciendo al farmacéutico, poniendo como ejemplos el kebab y el café, pues verdad es, que hay pocas cosas que te hagan ir al baño tan rápido como eso.

"Y claro, piensas 'uy, pues sí que ha bajado rápido'. Pues no es verdad, porque el paso por el tracto digestivo le lleva a la comida entre dos y cinco días", explica Álvaro. "O sea que, lo que estás echando en ningún caso es lo que te acabas de tragar, es lo que llevaba ya ahí un tiempo esperando para marchar", añade para a continuación desvelar lo que realmente le pasa a tu cuerpo.

"Se llama reflejo gastrocólico y es que, cuando tu estómago está lleno, libera ciertas hormonas que le dicen a tu colon que se tiene que poner a trabajar". Así nos explica @farmaceuticofernandez que es lo que pasa en nuestro estómago después de comer. "Pero claro, según lo que comas o bebas, este reflejo lo estimula menos o lo estimula más", apunta. Así concluye el vídeo el farmacéutico, y efectivamente depende de lo que comas o bebas te entrarán antes o después las ganas de ir al baño.

El reflejo gastrocólico es una respuesta fisiológica del sistema digestivo que se manifiesta tras consumir alimentos. Su característica principal es esa urgencia tan repentina de evacuar todo lo que se encuentre en el intestino grueso al poco tiempo de haber ingerido una comida. En otras palabras, tu cuerpo detecta que hay un "nuevo material" y manda una señal al colon para hacer espacio. Pero, ¿por qué pasa esto? Pues, cuando nuestro estómago se llena, se expande y esta expansión es detectada por los receptores de estiramiento. A continuación estos receptores enviarán señales a través del sistema nervioso al colon para provocar un incremento en su movimiento y así facilitar la movilidad del contenido que lleva presente en el colon unos días.

Aunque no lo parezca, este reflejo tiene varias implicancias clínicas. Aunque no necesita tratamiento, puede llegar a ser exagerado en algunas personas. Por ejemplo, es muy común que las personas con el síndrome del intestino irritable (SII), al sufrir de esto presenten episodios diarreicos tras la ingesta de alimentos. Por otro lado, en algunas personas este reflejo puede presentarse más atenuado, lo que puede contribuir al estreñimiento. Por último, en personas con mayor sensibilidad, hay síntomas más notorios como: dolor abdominal, gases y diarrea.

Este problema no solo está mediado por factores mecánicos dentro de nuestro sistema, también intervienen factores químicos como los que se pueden encontrar en ciertos alimentos, que no se digieren completamente, pueden actuar como factores desencadenantes una vez lleguen al intestino grueso. La adaptación del reflejo gastrocólico varía con la edad, por ejemplo, en recién nacidos es más pronunciado, pero según avanza el crecimiento este reflejo se irá moderando.

Recomendaciones para evitar el reflejo gastrocólico

Es aconsejable evitar el consumo excesivo de grasa no saludable como las frituras, también es aconsejable no ingerir abundantes alimento por cada comida, además de intentar no consumir en exceso alimentos que contengan lactosa o vegetales como el brócoli, la col, los pimientos, entre otros. Por último, se recomienda beber infusiones sin azúcar antes de cada comida y evitar el café.