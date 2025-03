Beatriz Rico destapa el trato que recibió por parte de los médicos de Supervivientes tras las cámaras y habla del motivo real de su abandono: "Tenía pánico de que llegara"

Beatriz Rico daba la sorpresa al pedir a la organización de Supervivientes abandonar el reality. Tras solo unos días de convivencia, la actriz asturiana se veía obligada a dejar el programa a causa del insomnio que padecía y que ha hecho que su corta estancia en la isla se convirtiera en un calvario. "sabía que el sueño para mí era un problema, pero nunca jamás pensé que el sueño fuera el detonante que me hiciera salir de la lista. No me lo esperé nunca. Yo mi gira de teatro la cancelé pensando estar tres meses allí. Me ha pillado como por sorpresa", explicaba la actriz en una entrevista concedida a De Viernes.

En esta misma comparecencia en plató, la exconcursante ha aprovechado para hablar de protocolo que se llevó a cabo tras las cámaras del programa y del trato que recibió por parte de los profesionales médicos del reality. "No es lo mismo tener insomnio en tu casa que estar allí. Se te junta el calor, que no duermes, yo tenía muchos mareos, veía puntitos, y tenía una taquicardia muy gorda. Se lo dije luego al médico", ha dicho sobre cómo recurrió al doctor para saber su parecer.

Los motivos del abandono

Una vez confirmada la decisión, Beatriz Rico conectó con el plató de Telecinco para explicar los motivos de su abandono. "El mayor miedo que yo tenía era el miedo a no dormir, porque tengo el sueño muy ligero. Como objetivo personal me traje unos tapones, pero no hacen magia. Pasa una noche y otra noche y otra noche y siento que no puedo dormir. Las condiciones son hostiles y si encima voy con un sueño ligero y con un problema que me cuesta dormirme, se me ha multiplicado por mil".

"Me empezó a fallar la vista, supongo por el agotamiento de no dormir. Y tengo unos pitidos en los oídos. Mi salud va por delante y quiero despedirme con una sonrisa y con unos abrazos. Igual si espero una noche más no puedo", añadía la actriz. Acto seguido, Sandra Barneda le preguntaba de forma definitiva si seguía o se marchaba.

"Me encantaría seguir, pero no puedo. Hay veces que hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades y decir hasta aquí. Si no duermo no soy persona, sufro muchísimo y tengo miedo por mi salud. El no dormir es algo que te debilita muchísimo, me sentía muy mal. Hoy espero dormir y aparte tengo aquí a nuestro doctor y él mismo me ha dicho que con mis condiciones no se puede. Lo siento muchísimo por mi familia y amigos... como te digo, hay veces que hay que parar y poner tu salud y bienestar por delante".

"Aunque estoy triste por lo que ha pasado, no me lo esperaba para nada. Tengo un sueño ligero, pero no sabía que iba a pasar esto. Siento que gané porque lo intenté. Mi prioridad es descansar y recuperarme. Estoy con muchas ganas de estar ahí y contaros un montón de cosas que he visto y he vivido", sentenciaba la asturiana.