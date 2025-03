Fiesta solventa la ausencia de Rosa Benito para contestar a Amador Mohedano tras su entrevista en De Viernes

Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, solventó la ausencia de Rosa Benito para poder contestar a la entrevista que su exmarido, Amador Mohedano, hizo en De viernes.

Y es que el hermano de Rocío Jurado lo contó todo en el programa de Telecinco, y en Fiesta querían analizar punto por punto esta entrevista. Ante la imposibilidad de contar con Rosa Benito para contestarle directamente a su exmarido, el programa de Emma García contó con la doble de Rosa Benito, que habló como si fuera ella.

"He sido invierno", decía la doble Rosa Benito, asegurando que "confié en Amador, hay una cosa que es sagrada y es el trabajo". Amador habló no solo sobre Rosa Benito, también sobre su sobrina, Rocío Carrasco, de la que dijo, "no queremos ni verla".

Rocío Jurado, nacida como Rocío Carrasco Mohedano en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946, se ganó el corazón del público español convirtiéndose en una de las cantantes más representativas del país. Su incursión en el mundo de la música se dio a mediados de los años sesenta.

Desde sus primeros años, Rocío Jurado evidenció un don innato para el canto. A los 16 años, triunfó en su primer certamen de talentos en su ciudad natal, lo que le abrió las puertas para presentarse en festivales y espectáculos por toda Andalucía.

En 1968, lanzó su álbum debut titulado "Rocío Jurado canta a España", que incluía interpretaciones de canciones típicas de diferentes regiones españolas. Este álbum la lanzó al estrellato y la consolidó como una de las figuras más apreciadas del panorama musical español.

Con más de tres décadas de carrera, Rocío Jurado publicó más de 30 discos que vendieron millones de copias en todo el mundo. Su talento no se limitó al canto, pues también brilló en el cine y la televisión, ganándose el cariño del público como actriz.

Además de su carrera artística, Rocío Jurado fue una firme defensora de los derechos de la comunidad LGBT, convirtiéndose en un símbolo para ellos. En tiempos en los que la homosexualidad era un tema tabú en España, Jurado abogó por el respeto y la aceptación de todas las personas, sin importar su orientación sexual.

La vida personal de Rocío Jurado no estuvo exenta de dificultades. En 1984, perdió a su hermano en un accidente de tráfico, y en 2006 su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un accidente grave que lo mantuvo en coma durante varios días. Ella misma enfrentó la batalla contra el cáncer, falleciendo en 2006 a los 61 años tras luchar valientemente contra la enfermedad.

Fallecimiento

El fallecimiento de Rocío Jurado dejó una profunda tristeza en España y en sus seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, su música perdura y sigue inspiranado a multitud de artistas y admiradores.