Siempre has utilizado mal este accesorio del coche: "No tenía ni idea"

Si sueles ir en coche, seguro que estás utilizando mal uno de sus accesorios que está absolutamente en todos los vehículos : "No tenía ni idea".

Y es que seguro que en más de una ocasión te has fijado en los asideros que tienen las puertas. Y en más de una ocasión te abrás agarrado a ellos cuando estaba el coche en marcha. También hay muchos que los utilizan como si fuera un colgador de perchas.

Pero no, no vale para nada de eso. Y de hecho, el asidero también se encuentra en el lado del conductor, que tiene que ir con las dos manos delante del volante, con lo que no podría utilizarlo durante la conducción.

Entonces, ¿para qué valen estos asideros? Pues para facilitar el acceso y salida del vehículo, sobre todo en los coches de tres puertas, donde se hace todavía más complicada tanto la entrada como la salida del vehículo.

Truco

Un truco que ha sacado en su perfil de Tik Tok la autoescuela Contreras @autoescuelacontreras como puedes ver en este vídeo: