¿Qué fue de los integrantes de Auryn? La "boyband" que arrasó a finales de los 2000 y del que salió Dani Fernández

A finales del año 2009, Álvaro Gango, Blas Cantó, Carlo Marco, David Lafuente y Dani Fernández, decidieron unir sus voces y talento creando a la "boyband" española más exitosa, Auryn. Pasaron de subir covers a YouTube de canciones famosas como "Umbrella" de Rihanna a llenar el WiZink Center de Madrid. Pero, ¿dónde están ahora los integrantes de Auryn? De los cuatro, el que sigue en lo más alto es Dani Fernández con su carrera en solitario. Sacó el año pasado nuevo disco, "La Jauría", del que acaba de ganar el disco de oro.

Tras cuatro discos juntos ("Endless Road 7058", "Anti-Heroes", "Circus Avenue" y "Ghost Town"), ocho giras y dos libros biográficos, en 2016 los integrantes de Auryn decidieron poner punto y final a esta etapa. La decisión la tomaron durante la gira de promoción de su último álbum, una gira que aún no habían terminado cuando anunciaron su separación. A pesar de que a muchos fans les pilló por sorpresa, desde su productora Warner Music explicaron que esta decisión llevaba meditándose un tiempo debido al descenso de su popularidad. Además, las ciertas rivalidades que había en el grupo aceleraron esta decisión. La tensión era tan notoria que terminó en un puñetazo de Dani Fernández a Blas Cantó.

Pero, ¿dónde están a día de hoy los integrantes de la "boyband" española más exitosa de los últimos años? Aquí te lo contamos.

Blas Cantó

Con un gran talento, tras la separación del grupo, Blas Cantó, decidió continuar su carrera musical en solitario y en 2021 tuvo la oportunidad de representar a España en Eurovisión, con su canción "Voy a quedarme". Además, ha lanzado grandes éxitos como "Él no soy yo" o "Marte". Después, quiso innovar en inglés y tuvo colaboraciones potentes con Echosmith y James Newman. Por último, el pasado 14 de febrero estrenó su nuevo single "Casualidad", junto a la artista María Parrado.

Blas Cantó, en Eurovisión 2021. / ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Tras la separación del grupo, fue participante de la serie de Antena 3, "Tu Cara Me Suena", y tras 15 galas, en febrero de 2017 pasó a ser finalista del programa, para finalmente proclamarse el ganador. Y en 2023, fue participante del programa "Bake off: famosos al horno".

Carlos Marco

Fue el primero en lanzar música después de la separación del grupo. En 2017 lanzó su primer disco llamado "Chalk Dreams", además de empezar a meterse en el mundillo de la producción y dirección musical. Gracias a esto ha conseguido formar parte de la producción de distintos programas como "Mask Singer" o "Drag Race España". Aunque no está en el foco mediático, ha creado su propio sello discográfico, ROAR, donde apuesta por artistas emergentes.

Dani Fernández

Dani Fernández actualmente se podría considerar una de las promesas del pop español. A día de hoy tiene una de las carreras más prometedoras en la escena musical. Tras su separación del grupo, ha hecho un notorio cambio a nivel musical y profesional, esto se verá reflejado en el estreno de su documental biográfico, que fue a promocionar el pasado 11 de marzo al programa de Antena 3, "El Hormiguero".

Ha publicado tres álbumes: "Incendios", "Entre la duda y el azar" y "La jauría". Además de tener grandes éxitos como "Me has invitado a bailar", junto a "Arde Bogotá", publicó la canción "Sin Vergüenza", entre otros. Además, en 2022, ganó el premio de A Mejor Artista de Los 40 Music Awards. Y se le ha podido ver en 2023 en programas como "co-coach" en "La Voz Kids" o como jurado en "Got Talent: All Stars" como juez invitado. A finales de 2023 fue por primera vez padre (tuvo una hija) con su mujer, la también cantante Yarea Guillén.

David Lafuente

Después de dejar Auryn, David Lafuente escribió un libro. En 2019 sacó "La negra historia de Jimmy Mortimer", una novela en la que se entremezcla las avneturas, la fantasía, el amor y la amistad. El gusto por la escritura continuó y en 2021 lanzó "Los calcetines de Emily Stones".

En la actualidad, y aunque sigue considerándose artista, como así se describe en sus redes sociales, se dedica al marketing digital y, de hecho, tiene una empresas dedicado a ello: The brown dog marketing digital.

En el terreno más personal, y tras años ocultando su verdadera orientación sexual, David Lafuente confesó en 2019 a través de las redes sociales que era homosexual. Eso para él fue una auténtica liberación, tal y como confesó tiempo atrás en el programa "Sálvame" con Jorge Javier Vázquez. Su Instagram está lleno de fotografías con su chico, en las que muestra lo enamorado que está. En todo este tiempo, Lafuente ha experimentado un gran cambio físico y luce abdominales.

Álvaro Gango

No se sabe mucho de él tras su paso por "Auryn", pero en 2021 sacó un single llamado "Perspectiva" que obtuvo bastante éxito. Junto a otros temas, los agrupó en un pequeño EP bajo el nombre de "Movimiento Primero". Álvaro sigue adelante con su carrera musical, a pesar de no tener el mismo éxito que algunos de sus excompañeros.