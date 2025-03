Ivonne Reyes, a punto de abandonar 'De viernes' por estas preguntas: "Este engaño no lo entiendo"

Ivonne Reyes fue una de las presentadoras con más presencia en nuestra televisión hace décadas. Sin embargo, ahora atraviesa una situación profesional y económica muy distinta a la de sus años dorados.

La presentadora ha acudido a 'De viernes' para hablar de su crítica situación económica: "En este momento no tengo nada. Cuando trabajaba en la tele tenía unos ingresos muy altos y ya no tengo nada. No sé si se llama mano negra, pero me parece raro que nadie me llame", ha explicado durante su entrevista.

Tras eso, ha contado que nunca ahorró y se dedicó a gastar todo lo que ganaba en televisión: "Era una inconsciente, gastaba muchísimo. Me tuve que acoger a la ley de la segunda oportunidad mediante la cual te quitan las deudas si cumples unos requisitos".

El momento tenso de la entrevista ha llegado cuando las preguntas han comenzado a girar hacia su relación con Pepe Navarro y su hijo: "No quiero hablar más. Si seguimos por aquí, lo doy por terminada. Si no me quieren pagar, gracias. Lo hablé con dirección y no voy a continuar por ahí, gracias", dijo enfadada la venezolana.

Por su parte, Beatriz Archidona quiso defender el trabajo de sus compañeros: "En la previa ya se te preguntó por Pepe Navarro y en el contrato no hay ninguna clausura que diga que las preguntas de mi compañero estén prohibidas".

"No tengo necesidad, ya estoy mal y no era esto. Hablamos antes y este engaño no lo entiendo", concluyó antes de seguir unos minutos más con la entrevista que, finalmente, se pudo completar sin que abandonase el plató.