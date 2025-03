Matamoros desvela tras meses de especulaciones, el inesperado sitio en el que vive después de su ruptura con Marta: "Viviremos en paz retirados del mundo"

Durante meses se especuló sobre la relación que mantenía Diego Matamoros con Marta Riumbau una vez hicieron público que su romance había terminado. A través de redes sociales, la expareja confirmó que su historia había llegado a su fin pero que habían decididio por conservar su amistad.

Algo que les llevó a seguir compartiendo vivienda y razón por la que el hijo de Kiko Matamoros seguí viviendo en la casa de un millón de euros de la influencer catalana. A pesar de la normalidad que ambos quisieron darle a su estilo de vida, muchos fueron los que cuestionaron que el exsuperviviente siguiera en casa de su ex e incluso llegaron a tildarlo de "okupa".

Sin embargo, parece que tras varios meses compartiendo techo con la influencer, hace unos meses se sabía que el hijo del colaborador televisivo había decicido poner fin a su convivencia y emprender su vida lejos de la creadora de contenido.

Su hermana, Laura Matamoros era la última en confirmar esta noticia y dar nuevos detalles de la nueva vida del ex de Estela Grande. Esta ha revelado que, a pesar de que durante un tiempo el joven vivió en casa de su ex, hace una temporada que se ha mudado a su propia vivienda.

Sobre esto se ha pronunciado ahora el propio Diego Matamoros, quien a través de Instagram ha contado a sus seguidores dónde vive en la actualidad y los planes de futuro que espera cumplir próximamente.

Diego Matamoros desvela cuál es su nueva residencia / Instagram

El joven ha aclarado, de una vez por todas, que se ha mudado a un piso, pero que es algo temporal porque ya piensa en el futuro. El hermano de Anita Matamoros ha explicado su nueva situación personal sometiéndose a las preguntas de sus seguidores.

Ahora vive en un bajo con terraza, pero no es algo fijo. "Mi idea es un periodo de tiempo corto/ medio. Si todo va bien, comprar un terreno y diseñar la casa yo. Así viviremos todos en paz, retirados del mundo. No me gusta el centro para vivir y eso que he estado durante estos últimos meses ahí", explicaba.