Paula Echevarría aclara su participación en la serie sobre la vida de Isabel Pantoja: "Bueno... por supuesto"

Aunque se ha convertido en una de las influencers más seguidas a nivel nacional, lo suyo es trabajar delante de las cámaras como actriz. Paula Echevarría ha reconocido en los últimos años que desea volver a interpretar algún papel y... ¿por qué no? Quizás la serie de Isabel Pantoja sea su oportunidad.

La tonadillera tiene entre manos dos proyectos que han dado mucho que hablar: por un lado una serie de su vida y, por otro, un documental. Desde que hemos conocido estos proyectos, son muchos los actores que se han barajado para participar en la serie.

Este fin de semana, Echevarría se ha dejado ver en la inauguración del Festival de Málaga y ha sido preguntada por ello: ¿Le gustaría hacer de Isabel Pantoja en su serie? A lo que no ha dudado ni un solo segundo: "Por supuesto que sí, o sea, no es que lo haría, es que me encantaría".

Y es que la influencer se ha declarado fan de la tonadillera: "Bueno... por supuesto, por favor, ¿quién no?", por lo que... quién sabe, quizás le veamos interpretando a la artista en su etapa joven.