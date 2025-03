Pepe Navarro explota como nunca contra Ivonne Reyes tras destapar este detalle de la paternidad: "Esta señora es una mentira"

Ivonne Reyes sorprendía a todos destapando hace unos días el delicado momento que atraviesa en el plano económico. La venezolana, que sigue inmersa en su litigio con Pepe Navarro, padre de su hijo, se sentaba ayer en De Viernes para contar más detalles de su complicada situación financiera asegurando haber perdido 3 casas y 10 millones de euros.

Sin embargo, la tensión estallaba cuando Antonio Rossi se lanzaba a preguntar por Pepe Navarro, padre del hijo de la actriz y con quien mantiene un tenso tira y afloja desde hace años. Ante esta situación, la venezolana amenazaba con abandonar el plató.

Tras la entrevista que ofreció Ivonne Reyes en '¡De viernes!', Pepe Navarro ha reaparecido y ha aclarado todos los puntos que trató la modelo en televisión, desmintiendo una por una todas las afirmaciones que hizo.

Pepe Navarro explota

El comunicador ha reaparecido este sábado y lo primero que ha querido confirmar es que desearía hacerse la prueba de paternidad respecto al hijo de Ivonne: "Lo ofrecí hace 10 años y yo estoy dispuesto a hacerla cuando haga falta para que se quede zanjado y que legalmente sea también así".

Además, ha dejado claro que si ella no se fía de él "vamos donde ella diga y naturalmente habría que pedírselo al juez, ella se lo puede pedir al juez o el hijo se lo puede pedir al juez", pero sí tiene la esperanza de que algún día se sepa toda la verdad: "Yo creo que sí".

En cuanto a qué le parece la delicada situación que está atravesando la modelo tras desvelar que sufre una depresión por la mala gestión económica que ha tenido en los últimos años, Pepe ha confesado que "eso ya me da igual, me da exactamente igual" porque "es todo mentira, ella misma es una mentira y, bueno, pues, son las consecuencias de vivir en la mentira permanentemente durante toda tu vida".

En ese aspecto, ha explicado que "eso no es bueno para nadie y la cabeza, pues, no mantiene un equilibrio, no mantiene una serenidad porque vives en una mentira, tú sabes, cuando te enfrentas al espejo cada mañana, que estás viviendo en una mentira y eso perjudica".

De hecho, ha confesado que no "no creo que vaya al psiquiatra ni mucho menos porque lo primero que le diría a un psiquiatra es 'oye, soluciona esto'", por lo que lo ve "imposible" y todo lo que hace "son cosas para vender".

El presentador de televisión ha desvelado el sufrimiento que lleva aguantando él y su familia durante más de quince años: "El daño está hecho, el daño que me ha hecho esta mujer a lo largo de los últimos 15 años es muy considerable a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional y a nivel social".

Además, ha negado que Alejandro Reyes rechazase su pensión: "Eso es mentira, completa mentira", ya que "él renegó cuando nosotros presentamos la demanda para decir que ya se buscaba la vida y demás, él no se quiso presentar al juicio. Entonces dijo eso y ahora, como siempre, se venden las cosas de la forma más estúpida posible, mintiendo siempre sobre bases de mentiras".

Pepe ha concluido asegurando que "esta señora es mentira toda ella" y que "el daño que me ha hecho a mí y a mi familia es muy grande y además, irrecuperable. El daño está hecho. Son quince años de machaque y de persecución, son muchos años".