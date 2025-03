Polémica por el nombre que Isa Pantoja piensa poner a su bebé: "Está causando fricciones de pareja"

Isa Pantoja es una habitual de los platós de televisión. Desde hace casi 10 años, la hija de Isabel Pantoja se ha convertido en una asidua colaboradora de los programas de Mediaset, como el Programa de Ana Rosa, donde analiza la crónica social junto al resto de colaboradores y además, revela los detalles de su segundo embarazo, el primero junto a Asraf Beno, su marido.

Tras un comentado susto al perder el conocimiento en plena calle y cuando se encontraba en su cuarto mes de gestación, la influencer parece haber superado su bache de salud y encontrarse mejor que nunca, expectante por la llegada de su segundo hijo.

Además de estar centrada de lleno en los preparativos de todos los accesorios que necesitará su bebé, hay otro tema que también mantiene más que ocupada a la feliz pareja pero que está levantando ciertas ampollas y es el nombre que pondrán a su hijo. "Es algo que está creando fricciones en la pareja", confesaba la influencer, quien añadía que solo tenía claro cómo quería que se llamara su bebé en el caso de ser una niña. "Si es niña, el nombre de Rania me ha gustado siempre", aseguraba en el plató de este programa Isa, que también hizo hincapié en que "de chico no hay ninguno que me encante... no queremos que sea superclásico, pero que sea fácil y corto". Sin embargo, en el caso de que sea niño, "no me gusta ninguno. Asraf me propone nombres y no me gusta ninguno", admitía.

Un embarazo vigilado tras un susto en febrero

A pesar de esta buena noticia, el embarazo de Isa no ha estado exento de preocupaciones. En febrero, la colaboradora sufrió un desmayo que encendió las alarmas. La situación fue captada por las cámaras y la propia Isa la describió como "una sensación horrible", detallando que sintió un pulso acelerado, pérdida de fuerza, pitidos en los oídos y un desvanecimiento repentino.

Desde entonces, los médicos han recomendado a la hermana de Kiko Rivera reducir su actividad física y limitar su presencia en el plató de 'Vamos a ver' a lo estrictamente necesario. Además, sigue un control médico riguroso y solo realiza ejercicio bajo la supervisión de especialistas. "No estoy en el sofá porque a mí me dé la gana. No puedo hacer deporte, no puedo hacer una actividad normal. Gracias a Dios no he tenido vómitos ni dolores, pero tengo que cuidarme", confesaba recientemente.

Isa Pantoja y su apoyo incondicional a Anabel en su peor momento

A pesar de centrarse en su embarazo y su bienestar, Isa no ha dudado en volcarse con su prima Anabel Pantoja en uno de los momentos más difíciles de su vida. La sobrina de Isabel Pantoja ha vivido semanas de angustia debido a la hospitalización de su hija recién nacida, y en todo momento Isa ha estado a su lado.

Tanto es así que incluso decidió posponer la celebración de la revelación de sexo de su bebé para priorizar el apoyo a su prima. Cuando finalmente pudo compartir la noticia, la felicidad inundó su hogar: ella y su marido, Asraf Beno, esperan un niño. "Son muchas emociones. Entiendo que para la gente a nivel mediático sea importante quién fue y si nos vimos unos con otros… Pero para nosotros lo más importante es la salud de la bebé", aseguraba en su programa.