Tras su repentino adiós de Informativos Telecinco, David Cantero vuelve a la televisión y se declara a María Casado: "Cuánto te quiero"

David Cantero llevaba desde 2010 siendo el presentador de Informativos Telecinco. El veterano periodista era una de las caras más reconocidas de la cadena de Mediaset sin embargo, hace unos días se descubría que abandonaba el barco por razones que aún se desconocen.

Entre las versiones que se barajan destacan el cambio en la directiva de contenidos del grupo, quienes desde la marcha de Paolo Vasile, han acometido notables y comentados cambios en la parrilla de Mediaset. El adiós de Sálvame fue uno de los más polémicos, ya que ponía fin a un formato que triunfaba en las tardes de Telecinco.

Ahora, ha sido el movimiento en la sección de informativos el que ha hecho saltar las alarmas, un moviemiento sobre el que David Cantero no se ha pronunciado de manera oficial. Sí lo ha hecho en cambio a través de Instagram, donde ha compartido su vuelta a la redacción en la que trabajó los últimos 15 años para despedirse de sus compañeros, entre ellos María Casado, con quien en los últimos meses compartió plató los fines de semana y con quien se reunía 18 años después tras su paso común por TVE.

Una emotiva despedida en la que el presentador incluía una sentida declaración a su compañera.

Ha sido Poco PasaTV (extinto Algo Pasa TV), el perfil especializado en televisión, quien ha puesto luz a esta polémica asegurando que no lo han despedido por tener mala relación con la dirección de informativos y sus compañeros, todo lo contrario, "Cantero era uno de los más queridos en la redacción de informativos, cariñoso, discreto, buen compañero, profesional y poco amigo del conflicto".

También descartan una no renovación del contrato, señalando que estaba en Madiaset desde el año 2010, "era indefinido". Y por último, un desmentido más, su despedida de la audiencia, ya que se ha llegado a decir que se lo habían impedido. "Los que le conocen bien saben que rehuye del conflicto, del victimismo y de las despedidas lacrimógenas, no le gusta nada llamar la atención y prefirió irse a la francesa. Una vez cerrado el capítulo, es también una elección mantener el recuerdo feliz del día a día y no quedarse con lo agridulce de una despedida".

Así que, ¿cuál es la razón real de su marcha? Pues en Poco Pasa TV aseguran que es "un motivo presupuestario. En Mediaset están cambiando cosas y el presupuesto destinado a informativos también lo ha hecho. Vamos, que se ha reducido considerablemente. Veremos más reajustes en los próximos meses".

De hecho, señalan que David "era uno de los más veteranos y desde el grupo se intentó una renegociación económica sorprendente y difícil de aceptar que se ha alargado más de lo que se ha contado".