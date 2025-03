Sale a la luz el duro mensaje con el que Bigote Arrocet rompió con María Teresa Campos: "No me escribas ni me llames porque será peor"

Bigote Arrocet es conocido entre otras cosas, por haberse convertido durante años, en el azote de las hermanas Campos. El que fuera pareja de María Teresa Campos no ha dejado de hablar de cómo era la verdadera relación de las hijas de la periodista con esta, dejándo a ambas colaboradoras en muy mal lugar y llevando a estas a tener que hacer frente a las numerosas polémicas a golpe de entrevista en plató.

Ahora, el famoso humorista ha vuelto a protagonizar un encontronazo con las Campos al slair a la luz el supuesto mensaje con el que este habría puesto punto y final a su noviazgo con la presentadora. "Teresita, estoy muy mal por lo del día de mi cumpleaños, esa reacción... Te dije que me iría de casa y es lo que haré. Dejaré pasar unos días para quitarme la angustia y si quieres reunirme contigo amigablemente para hablar y quedarme con el bonito recuerdo de tu cara y tu sonrisa. No escribas ni me llames más porque será peor. Estoy muy mal y no quiero ni que me digas y que yo te digo... es la tercera vez que me dices de todo y no quiero que me humilles más", lee Rosi. Los colaboradores analizan estas palabras por parte de Edmundo y todo lo que se ha especulado desde hace años.

Nueva ilusión

Edmundo Arrocet ha regresado a España para asistir a la fiesta de cumpleaños del chef Mario Sandoval y, más conciliador que nunca con Terelu Campos y Carmen Borrego, ha sorprendido confesando que está de nuevo enamorado. Lo último que supimos sobre su vida sentimental fue que habría roto con Marta, la joven modelo polaca de 28 años -46 menos que él- con la que fue fotografiado en Londres en febrero de 2024.

Poco después de salir a la luz su historia de amor -que habría comenzado ocho meses atrás-, y en medio de rumores de montaje por parte del humorista, diferentes medios de comunicación afirmaron que la pareja había roto porque ella no querría continuar llevando una vida anónima alejada de los focos que siempre rodean a Bigote.

Pero este martes el ex de María Teresa Campos nos ha dejado sin palabras al revelar que su corazón está ocupado, dejando entrever que continúa con Marta aunque ha preferido no dar el nombre de su novia. "No está acá, está en Londres, estamos dando algunas vueltecitas, damos por ahí de vez en cuando" ha apuntado, reconociendo que aunque su relación "no es estable porque yo viajo mucho y a la edad de uno le queda poco tiempo" ya llevan "un tiempo" juntos. "Casi un año y feliz, no me puedo quejar" ha confesado.

Y, al preguntarle qué le aporta su pareja, Edmundo apunta que "todo lo que sea cariño aporta cosas bonitas, ¿no? Claro, y sobre todo cuando la gente es joven y uno tiene una cierta edad, pues te da mucha más alegría".

Como no podía ser de otra manera, el chileno ha hablado también sobre la familia Campos. Del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Carlo Jr., asegura que aunque no ha podido ver ninguna imagen del pequeño, "pero no me hace falta porque ya sé que es guapo, porque la mamá que tiene el papá, pues no puede salir feo el niño. Tiene que salir bonito de todas maneras".

Debido a sus viajes Edmundo no está siguiendo 'GH Dúo', pero sí se ha pronunciado sobre la relación sentimental que José María Almoguera -para el que no tiene más que buenas palabras- está viviendo en el reality con María 'la Jerezana': "Me alegro, me alegro. Todo lo que sea beso, pasión, eso está bien". "Tímido ha sido toda la vida, pero él es muy caballero, es muy guapo. Yo le tengo mucho cariño, porque yo lo conocí, vivimos realmente bastante tiempo, y era reservado con todos menos con su abuela, que le quería mucho" ha asegurado, desvelando que "cuando él llegaba a su habitación yo me iba para que se quedara hablando con su abuela. Y nada, se tiraba horas con su abuela y ya después se iba feliz de la vida, y ella también, porque ella lo quería mucho".