Sandra Barneda desvela cómo se lleva de verdad con los concursantes de 'La isla de las tentaciones': "No tengo ese tipo de relación..."

Sandra Barneda lleva toda una vida en los medios de comunicación, pero lo cierto es que desde hace unos años se ha convertido en un icono para los más jóvenes al ser la cara visible de 'La isla de las tentaciones' y por todos los momentazos que nos regala.

Después de la última edición del reality, Sandra asegura estar "feliz" y "relativizando el éxito, que es una fuerza que empujamos muchos para conseguir un éxito, pero estoy muy feliz".

Muy cercana con los concursantes, la presentadora de televisión desvela que aunque se muestra muy comprensiva con ellos, pero "no me voy a tomar una caña con ellos" porque "no tengo ese tipo de relación".

Además, ha sido preguntada sobre 'Supervivientes' y si se atrevería a saltar algún año del helicóptero y asegura que "nunca se tiene que decir que no, te diría de puente y tal... pero helicóptero no lo sé, bajito. Yo sería de las que diría 'baja más, baja más'".