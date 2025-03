Víctor Sandoval habla abiertamente de su problema de salud mental y señala a Marta Riesco: "Es algo cronificado dentro de mí"

El último día que Víctor Sandoval participó en Ni que fuéramos tuvo una gran bronca con otra colaboradora, Marta Riesco. Y al día siguiente arrancaron las grabaciones de Bake off, reality de TVE que le ha impedido hablar hasta ahora que está a punto de finalizar.

Tras su paso por el reality culinario, el excéntrico colaborador hace balance de esta nueva experiencia en una entrevista concedida a la revista Pronto. Además, el televisivo ha ahondado de lleno en una de sus últimas polémicas en Ni que fuéramos... justo antes de iniciar su nuevo proyecto con Bake Off.

Y es que el siempre polémico Víctor Sandoval acababa enzarzándose en plató con Marta Riesco. El colaborador dejó algunos comentarios muy feos por los que recibió innumerables críticas. "Por mujeres como tú muchos hombres tienen problemas", es una de las frases que dejó escapar y por los que la reportera pidió la expulsión inmediata de Sandoval, jugándose incluso su trabajo.

Sandoval, por su parte, abandonó el plató muy enfadado y por su propio pie, señalando que ese tipo de comentarios y actitudes no las iba a tolerar. Al día siguiente, ni él ni Riesco estaban en el programa y fue María Patiño la que pidió disculpas por el numerito del día anterior. Desde entonces, Sandoval no ha vuelto a aparecer en emisión, algo que Riesco, por su parte sí ha hecho.

Confesión

Ha sido por tanto en Pronto donde el colaborador no solo se ha confesado sobre su encontronazo con su compañera de progarama, sino que además ha destapado el estado en el que se encuentra ahora su salud mental.

"Pues ese enfrentamiento me ha llevado a volver al psicólogo. Yo tengo algo cronificado dentro de mí, que es la falta de autoestima. Y lo voy a decir públicamente. Entonces, eso hace que yo, en cuanto tú a mí me pegues en la autoestima, como no tengo, voy a saltar como un resorte y te voy a poner... Más vale que no toques esa tecla porque es una tecla que saca lo peor de mí, lo peor.

Algo que no quiero ni ver yo, ni lo quieres ver tú, ni lo quiere ver el espectador, porque molesta. Porque si me es incómodo a mí, ¿cómo no le va a ser incómodo a la gente?

Pero no lo puedo evitar. Pues a mí me das así y yo me muevo. Entonces, bueno, intento ahora, para intentar avanzar en este problema, pues cerrar una puerta: todo lo que ha pasado hasta ahora, lo dejamos apartado", ha contado a la cabecera.