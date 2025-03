Luitingo al descubierto tras conocerse esta delicada información sobre su vida personal: "Gestos muy feos"

Jessica Bueno sorprendía hace unas semanas anunciando mediante un comunicado conjunto su ruptura con Luitingo tras un año de relación. La pareja que se conoció en la casa de GH VIP, ha dado carpetazo a su historia de amor a pesar de que hace tan solo unos meses ambos se deshacían en halagos y planes de futuro comunes. Sin embargo, parece que ese proyecto de vida no se llevará a cabo ya que la ya expareja ha optado por tomar caminos separados.

Además de su reciente ruptura, la modelo tiene otro frente abierto, el juicio con el padre de dos de sus hijos, Jota Peleteiro, quien la denunciaba después de que la andaluza decidiera mudarse con los pequeños a Sevilla, dejando así de residir en Bilbao y sin previo dictamen judicial, tal y como parece haber acordado la expareja.

Sin embargo, a pesar del duro momento que atraviesa, la sevillana también tiene momentos de alegría gracias a sus hijos. Y es que la modelo se ha reencontrado con Jota jr y Alejandro, hijos que tuvo con Jota Peleteiro, y con Francisco, fruto de su relación Kiko Rivera. Una emotiva estampa que ha copartido en redes sociales.

Por otro lado, si hay alguien que en los últimos días ha estado en el punto de mira ese es Luitingo, esnovio de la modelo y sobre quien las especulaciones no dejan de crecer.

El último en pronunciarse ha sido Jesuli de Triana, primo del cantante, quien no ha dudado en señalar algunos aspectos desconocidos del ex de la andaluza, dejando su cara más oculta y controvertida al descubierto.

El primo del cantante explica que ya no tiene una buena relación con él: ''Teníamos muy buen rollo, éramos uña y carne, pero vinieron trapos sucios y a partir de ahí la relación se fue. Hay mal rollo en la familia. Yo decidí apartarme porque no me gusta no me gusta de lo que va y veo gestos muy feos''.