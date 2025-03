Sale a la luz el motivo por el que Hugo Silva rechazó a Isabel Pantoja: el actor se muestra tajante

Desde que se conoce el proyecto que tiene entre manos Isabel Pantoja sobre la serie que plasmará toda su vida, muchos son los nombres de los actores que podrían interpretar a las personas que han estado presentes en las diferentes etapas de la tonadillera.

Este fin de semana, multitud de rostros conocidos del mundo de la interpretación han pasado por la alfombra roja del Festival de Málaga y alguno ha sido preguntados si les gustaría tener un papel en esta serie.

Entre ellos, Hugo Silva. Se le proponía al actor reencarnar a Paquirri en el biopic de la artista y, sin dudarlo ni un solo segundo, rechaza tajantemente la propuesta con un "no" rotundo.

"¿De Paquirri? No" respondía el intérprete al plantearle la posibilidad de que se pusiera en la piel del torero en la gran serie que Pantoja está preparado ya con la productora Mediacrest.

Última decisión

Según ha explicado Rossi, Isabel Pantoja viajó a Canarias con dos objetivos claros: "El objetivo prioritario, sin ningún tipo de dudas, era estar al lado de su sobrina, apoyarla y mostrarle su cariño, pero también había otro objetivo; no encontrarse con sus hijos, y lo consiguió".

Lo primero que hizo al llegar fue ir al hospital en un momento en el que sus hijos no estaban presentes. "Ellos lo sabían, pero no les preocupó porque no estaban allí", ha afirmado el colaborador, señalando que la situación fue tensa por la carga emocional del momento. "Hubo mucha tensión por lo que implicó y porque la sensibilidad estaba a flor de piel", ha añadido.