La sorprendente reacción de Paco León cuando le preguntan por el juicio de su hermana

Momentos decisivos para la familia de Paco León. Su hermana María acudía el pasado viernes al Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla al iniciarse el juicio promovido contra la actriz por presuntos delitos de atentado y lesiones por agredir supuestamente a una agente de la Policía Local hispalense en el marco de su detención por un incidente nocturno.

Paco se dejó ver este sábado en la alfombra roja del Festival de Málaga y lo cierto es que la gente enloqueció al verle, demostrándole todo su cariño: "Me quieren mucho, es que en Málaga y en este festival me quieren mucho y yo a ellos. Hacía ya unos años que no venía y nos hemos cogido con ganas", confesaba el actor.

Allí, confesó cómo va el rodaje de la película de 'Aída' "Llevamos ya dos semanas, nos lo estamos pasando muy bien y a ver qué sale, no sé... Es una cosa muy rara porque estamos viviendo un déjà vu colectivo, de todos juntos en el mismo plató, viviendo cosas que habíamos vivido hace muchos años y no sé, muy ilusionados, a ver qué sale".

Sin embargo, después de hablar de la película y de lo feliz que se encontraba en Málaga, le preguntaban por cómo se encontraba su hermana tras iniciarse el juicio el pasado viernes y la reacción fue determinante.

Siempre tan discreto con su vida privada, Paco se dio media vuelta y dejó a la prensa con la palabra en la boca al escuchar la pregunta sobre su hermana, dejando claro con esa actitud que no va a hablar públicamente del proceso.