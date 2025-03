Comunicado tras la eliminación del favorito en la silla azul de Pasapalabra: “Yo más no he podido estudiar y me da pena no poder demostrarlo”

Emoción, nervios, conocimientos y también rivalidad sana. Manu y Rosa ya acumulan 80 duelos juntos en Pasapalabra y, de entre todos, quizá El Rosco de este programa haya sido el más apasionante. Han librado una batalla táctica de altísimo nivel, lleno de incertidumbre hasta el último segundo. Han hecho bueno cada segundo que han logrado en las pruebas, ellos y los invitados porque algunos han estado apoteósicos: Unax Ugalde en el Una de Cuatro con dedicatoria a su hijo y Óscar Martínez en el ¿Dónde Están? con guiño a los rubios.

La igualdad con la que han llegado los concursantes el momento culminante de El Rosco no ha sido tal en toda la prueba. Manu ha llevado ventaja durante la primera vuelta, que ha completado con 19 aciertos. Después, ha preferido especular y Rosa no sólo se ha acercado, sino que hasta le ha adelantado.

Los marcadores de los dos concursantes se han encontrado cuando tenían 21 aciertos. El respeto mutuo ha propiciado unos minutos de indecisión a la hora de arriesgar. La igualdad era total, incluso en el tiempo que les quedaba: 5 segundos a cada uno. Por eso, el desenlace ha sido apasionante con sus últimos movimientos en esta trepidante partida.

Finalmente, Rosa y Manu han empatado por lo que se librarán de pasar por la silla azul y seguir luchando por el bote. Y ojo, que pasar por la silla azul no es un mero trámite. En la nueva era de Pasapalabra tras la victoria de óscar frente a Moisés, esta prueba inicial del programa nos ha dado más de un disgusto.

El más sonado el de Nacho Mangut, una leyenda del programa y el favorito de muchos para hacerse con el bote, que vio en cuestión de segundos como su sueño se esfumaba ante sus ojos.

La huella de Nacho Mangut como concursante es aún más profunda tras los 59 programas que ha participado en su nueva oportunidad, aunque este camino ha vuelto a llegar a su fin sin conseguir el bote, en una tarde de mala suerte en la Silla Azul. "Se me ha hecho corto", nos reconoce el extremeño ya tras el programa, tratando de asimilar la eliminación.

En una entrevista exclusiva a la web del programa, Nacho afirma con sinceridad que se va "con mucha pena por no haber podido aprovechar mejor esta oportunidad". "Lamento si alguien se ha sentido decepcionado, pero yo más no puedo estudiar, creo que he jugado bien, me he sobrepuesto a situaciones complicadas he acertado palabras difíciles y me sabía muchas más, y me ha dado pena no poder demostrarlo", confiesa. Su balance global es positivo. "He estudiado más que nunca, me sé el doble de palabras que en 2020 y he tenido posibilidades reales del bote", analiza el veterano concursante. También precisa que ha perdido en su Silla Azul número 15. Teniendo en cuenta que ha empatado 14 veces con Manu, sin duda su balance es claramente ganador. Sin embargo, en esa prueba inicial "se juntan una serie de factores que son superdifíciles de prever". El extremeño subraya que hay aspirantes muy buenos, como Alberto, a quien ha dado su relevo, además de que "hay cosas en los concursos que no dependen de uno mismo".

Nacho comenta que va a dejar el estudio aparcado: "He hecho una inversión de tiempo y esfuerzo enorme, mucho más que otras veces". También hace autocrítica: "Esta vez, que el estudio y el tiempo libre sí que lo he tenido, quizá me han fallado otras cosas: miraré mis fallos, intentaré corregirlos y procuraré que no me lleven a otros nuevos".