La famosa actriz que rompe su silencio para dar vida a Belén Esteban en su biopic: "Yo he crecido con Belén, está en mi imaginario de siempre"

Incondicional del Festival de Cine de Málaga, Blanca Suárez ha vuelto un año más a la muestra para presentar su última película, 'La Huella del Mal'. Y como no podía ser de otra manera se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la tercera jornada de la gran cita cinematográfica de nuestro país con los dos lookazos que ha lucido en su regreso a la ciudad andaluza.

Por la mañana, durante la presentación, con una atrevida falda negra de rejilla de máxima tendencia y un nuevo flequillo con melena ondulada de lo más favorecedor. Y por la noche, en la alfombra roja, con un sofisticado y elegantísimo diseño negro con brillos y escote cruzado, y el pelo recogido en un moño pulido.

Una cita muy especial en la que Blanca ha coincidido con su pareja Javier Rey -con el que evitó posar ante las cámaras a pesar de continúan tan enamorados como el primer día después de cinco años de discreta relación-, y con Mario Casas, con el que vivió un mediático noviazgo entre 2018 y 2020.

Juntos pero no revueltos, aunque la actriz ha confesado que se lleva "muy bien" con su ex, y que todo va a las mil maravillas con su novio: "Súper guay, súper bien. Súper guay, súper bien" ha asegurado sin entrar en detalles porque prefiere mantener su historia de amor alejada de los focos.

Aprovechando la ocasión, hemos preguntado a Blanca si le gustaría interpretar a Isabel Pantoja o a Belén Esteban en las series que se van a hacer sobre sus vidas (aunque la de la ex de Jesulín de Ubrique todavía no está confirmada). Y su respuesta ha sido de lo más sorprendente, ya que ha reconocido que un biopic sobre la colaboradora de televisión le parecería "una fantasía". "No sé si la interpretaría, ¿quién sabe? No lo sé. Pero yo he crecido con Belén, está en mi imaginario de siempre. Es historia de España" ha asegurado entre risas.

Macarena Gómez tiene a la actriz "ideal" para hacer de María José Campanario

Macarena Gómez no pierde la ocasión de demostrar ante las cámaras que no tiene pelos en la lengua y siempre dice lo que piensa. Y como todas las actrices que están desfilando por la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga, se ha pronunciado sobre la serie que se rumorea que podría hacerse próximamente sobre la vida de Belén Esteban.

En su caso, los reporteros le han preguntado -por su tono de pelo oscuro- si le gustaría interpretar a María José Campanario. Y su respuesta no ha dejado lugar a dudas: "Yo no pego nada. No, no creo que pego, no. No, yo quiero ser, no sé, a lo mejor de... ¿Qué iba a decir? Grace Kelly, por ejemplo" ha afirmado rotunda, insistiendo en que "yo no pego nada". "Que se lo den a otra" ha zanjado.

Y la actriz sabe quién sería la candidata perfecta para meterse en la piel de la actual mujer de Jesulín de Ubrique. "Candela Peña la haría muy bien. Por ejemplo, la Candela Peña, que es que yo soy muy fan de Candela Peña" ha asegurado, confesando divertida que ella no es muy de "cotilleos de estos porque no sé ni como se pone la tele. Agapita, mi guacamayo, me rompe todos los botones, entonces yo ya llego el momento que digo, ¿cómo se enciende? Si no tengo botones, no puedo encender la tele".