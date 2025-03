A Luitingo le está pasando factura su ruptura sentimental con Jessica Bueno. Especialmente, desde la filtración de los audios en los que pondría en tela de juicio el papel de la modelo como madre, refiriéndose en tono despectivo también hacia sus hijos. Todo lo que está ocurriendo a nivel mediático está teniendo consecuencias para el músico sevillano, de 34 años, y algunas de ellas están siendo demoledoras y muy evidentes.

Aunque el finalista de 'GH VIP 8' ha hecho todo lo posible por tratar de evitar la polémica, las críticas le han arrasado. Desde que emitiera el comunicado de forma conjunta con la que fuera concursante de 'Supervivientes', los usuarios de las redes sociales le han atacado duramente por múltiples motivos. Mientras unos le responsabilizan del final de su historia de amor, pues se creen los rumores que apuntan a terceras personas, otros no entienden la actitud que ha adoptado en estos últimos días, "lanzando indirectas a través de canciones".

A pesar de que él ha estado bloqueando la posibilidad de que se pudiera comentar en sus publicaciones, el cantante no se ha librado de los comentarios negativos, que también han estado llegándole en forma de mensaje privado a través de las redes sociales, algo de lo que él se ha lamentado públicamente. Pero esta no ha sido la única consecuencia que el sevillano, de Triana, está pagando tras la ruptura.

Luitingo publica un comunicado urgente tras la denuncia de acoso: "Casi un mes" / INSTAGRAM

Y es que el exnovio de Jessica Bueno ha denunciado ser víctima de "bullying cibernético, que no se lo deseo a nadie". "A partir de ahora, os iré poniendo perfiles y mensajes de este tipo, que llevo recibiendo casi 1 mes. He empezado así por lo más "blanco" (tengo incluso deseándome la muerte). Me lo tomaré desde el "humor" para que no me reviente mucho la cabeza.", comentaba en uno de sus stories.

"Publico esta historia por el siguiente motivo. Desde mi experiencia y lo que estoy viviendo con 34 años, tened mucho cuidado con las Redes Sociales. Yo sufro acoso, insultos y de todo lo inimaginable por TikTok, Facebook, Instagram... jamás en mi vida pensé que pasaría por esto, y de tal calibre. En el espectáculo llevo desde los 16, y a base de muchas vivencias, pues física y psicológicamente tengo algo de fuerza. Aunque lógicamente imaginaros como estamos en casa... Hay algo que me sorprende, y es que las mayores ruinas que me han deseado en mi vida, veo que son de personas mayores. Lo digo públicamente: Sí, estoy sufriendo un bullying cibernético que no se lo deseo a nadie", asegura.

El cantante era hasta hace unos días muy activo en sus redes sociales. Pero, tal y como cuenta desde Outdoor, Luitingo está perdiendo seguidores a mansalva. En tan solo cuatro días, ha perdido más de 1600 seguidores. El pasado 10 de marzo el cantante contaba con 183.535 usuarios que le seguían en Instagram. A día de hoy, el intérprete de Chico Perfecto, canción principal de la película Operación Camarón, tiene 181.881 seguidores.