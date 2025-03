Mario Casas rompe su silencio y habla sobre su relación con Melyssa Pinto: "Salen muchas cosas siempre..."

Seis años después de pasear por última vez por el Festival de Cine de Málaga, Mario Casas ha desatado la locura al regresar al certamen andaluz, arropado por sus hermanos Óscar y Christian Casas, para presentar su nueva película, 'Molt lluny' ('Muy lejos'), la ópera prima de su coach Gerard Oms, que llegará a los cines el próximo 11 de abril.

Derrochando elegancia con un total look negro con esmoquin negro y camisa al tono ligeramente abierta, el actor ha paseado por la alfombra roja acaparando todas las miradas y, por primera vez, se ha pronunciado sobre los rumores que le relacionan con la influencer Melyssa Pinto, con la que habría sido pillado disfrutando de unos días de vacaciones en las Islas Canarias hace una semana.

"Salen muchas cosas siempre y sabéis que yo no hablo de mis cosas, entonces nada" ha esquivado con una sonrisa las preguntas sobre su romance con la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', sin confirmar ni desmentir si vuelve a tener el corazón ocupado. "Yo siempre estoy feliz, sí sí. Estoy feliz de estar aquí hoy y de estar en una peli muy especial, 'Molt lluny', que a ver si tenéis la oportunidad de verla. Es una peli preciosa. Y muy contento también, pues eso lo decía antes, de estar aquí con Óscar también" ha añadido, echando balones fuera para no hablar de su vida amorosa.

Una reaparición ante las cámaras en la que Mario ha reconocido que no está siguiendo al novio de su hermana Sheila, Álvaro Muñoz Escassi, en 'Supervivientes' porque "no tengo tiempo a nada. Tengo tiempo a esto, a currar. Ahora mismo estaba haciendo una peli hasta hace dos días. He venido corriendo, estoy con poco tiempo"; aunque no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional al jinete para que gane el reality: "Que gane, claro, sí, sí" ha deseado con una sonrisa. Y es que aunque no le gusta hablar de la vida sentimental de sus hermanos, tanto el andaluz como Ana Mena -novia de su hermano Óscar- le parecen "unos cracks todos, todos, todos".

Arropado por sus hermanos, que confiesa que son "lo mejor del mundo", el intérprete se ha mostrado muy emocionado por el espectacular recibimiento que ha tenido en su regreso al Festival de Málaga. "Hacía años que no venía y el recuerdo para mí del primer festival al que yo vine cuando era un chaval. Soy un chaval aún, un chaval todavía, ¿no? No sé los años que tendría, pero era muy niño y es la primera vez que recibí el cariño de la gente aquí en Málaga. O sea, para mí con todo el respeto y cariño a todos los festivales, lógicamente, pero para mí el Festival de Málaga fue mi primer festival y le tengo mucho cariño. Tengo un cariño especial" ha desvelado.

Además, Mario no ha dudado en responder a las declaraciones de María Valverde hablando de un posible reencuentro de 'Tres metros sobe el cielo". "Ojalá, ojalá. Se ve ahí un tercer libro donde también pasaron como bastantes años, tengo entendido. Entonces nosotros, siempre lo he dicho, estaríamos encantados y sobre todo al final por la gente. Muchos de aquí, muchos seguidores son la mayoría, muchos por tres metros también. Entonces yo lo digo siempre y bueno, ojalá, ojalá pase" ha expresado.