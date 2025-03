Paz de El Cazador anuncia lo que sufre y los usuarios le mandan multitud de mensajes: "Pareidolia"

El Cazador ha sabido labrarse un hueco en las tardes de TVE. Paz Herrera, 'La profesora', Ruth de Andrés, 'La gobernanta' , Lilit Manukyan, 'La espía', Erundino y Orestes Barbero, 'El espartano', forman el grupo de cazadores del programa que compiten contra los concursantes que llegan al espacio para hacerse con el premio económico.

El problema es que parece que nos queda menos de lo que nos gustaría para dejar de ver a Rodrigo Vázquez y al resto de sus compañeros en antena. Las tardes de La 1 podrían cambiar de manera profunda a partir de la próxima primavera. RTVE lleva semanas barajando la posibilidad de dar por finalizado 'El cazador' de manera definitiva, tal y como adelanta El Confidencial digital este lunes. Por su parte, Vertele asegura que la cancelación es definitiva y YOTELE ha verificado que el planteamiento es real y que existen programas grabados hasta por lo menos el próximo mes de abril. Además, según adelanta El Confidencial Digital, TVE ha decidido no renovar El Cazador para otra temporada pese a la ampliación de hace escasos meses de 72 nuevos episodios de un coste de 3,74 millones de euros. Esta decisión viene dada, como hemos dicho, por la bajada de audiencia. Desde la pasada primavera, el concurso de La 1 no consigue superar la media del 10% de cuota pero los últimos resultados son aún peores al rondar entre el 6% y 7%, por lo que no superan la media de La 1. Estas cifras han llevado a RTVE ha tomar la drástica decisión de la cancelación de su concurso estrella

María González Falcó / Manuel Riu

Paz Herrera es historia de los concursos en nuestro país. La cazadora hizo historia en Pasapalabra tras conquistar el bote en el año 2014. La arquitecta cántabra se corona como la reina de ‘Pasapalabra’ tras lograr el bote de 1,28 millones de euros (como recientemente ha hecho Óscar), rompiendo el récord de permanencia en este concurso televisivo. Paz consiguió completar el rosco tras 136 programas, repartidos en dos tandas (54 y 87 ediciones). En su primera participación, no logró romper la hucha, pero finalmente pudo llevarse el premio y es la mujer que ha ganado una cuantía más alta en un concurso.

Pero, no es oro todo lo que reluce: Paz tuvo que entregar 700 000 euros a Hacienda. "Todavía pienso que hasta en eso soy pánfila, ganar el bote el año que más se pagaba en impuestos", reconoce, a través de su cuenta de Twitter. Cuando ganó estaba en paro y dijo que el premio le sirvió para recuperar su vida previa a la crisis. Pero esta concursante tan querida y admirada hizo su primera aparición en 'Saber y ganar' en el año 1997: estuvo 54 programas y se llevó más de 62 000 euros para su bolsillo. Paz es una de las cazadoras preferidas por el público. Así lo cuentan los participantes a menudo cuando el presentador ,Rodrigo Vázquez, les pregunta a quién les gustaría medirse. La profesora es un hueso duro de roer y les pone las cosas bastantes complicadas a los concursantes.

En su cuenta oficial de Instagram ha hablado de la pareidolia, un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio se percibe como una forma reconocible, debido a un sesgo perceptivo.

"Pues sí, tengo pareidolia, que es un fenómeno consistente en ver cosas, figuras, en cualquier lugar, aunque en realidad no son más que líneas o sombras casuales. Caras de perfil en las vetas del mármol, ojos en los troncos de los abedules... pero ¿a que están ahí?", comentaba ella a tráves de diferentes imágenes. "Le acabo de poner nombre a lo que yo creía que era una manía. Siempre se aprende algo nuevo"; "Ya desde niña lo veía en las nubes y no sabía que pasaba.De adulta en las baldosas del suelo del baño.No conocía a nadie mas", comnetan sus seguidores.