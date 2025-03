El presentador de Pasapalabra se sincera sobre lo ocurrido con Rafa tras ganar 2,2 millones de euros y el sms: "Hemos hablado"

Pasapalabra cuenta con varios ganadores que ya son leyendas del concurso. Nombres como Óscar Díaz, el último ganador que logró hacerse con 1,8 millones de euros tras épicos duelos con Moisés. El ya mencionado Rafa Castaño. Tras casi 200 programas, el 16 de mazo de 2023, el sevillano marcó un antes y un después en 'Pasapalabra', al llevarse el bote más alto en la historia del concurso. Nada menos 2.272.000 euros. El anterior ganador del concurso fue Pablo Díaz, que consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia. A pesar de llevarse el bote el ganador ha seguido trabajando, primero con sus clases de violín y luego con los directos que hace en Twitch; que le suponen, además de otro importante ingreso económico, el aumento de su gran cantidad de fans.

Tras ganar el programa lo primero que hizo fue teñirse el pelo de color azul, pero su mayor intención era la de independizarse. Pablo Díaz volvió al programa de Paspalabra en especiales, para demostrar su habilidad en este concurso en el que hizo historia. Pablo siempre ha sido una persona muy activa en redes y ahora algunos usuarios han manifestado que el exganador de Pasapalabra lleva desaparecido de su cuenta de Twitter desde 2022, coincidiendo con su última participación en el programa. En su cuenta de Instagram tampoco participa, dado que lleva 168 semanas sin publicar un post.

Del que no se ha vuelto a saber nada es de precisamente la persona que se convirtió en la persona en lograr el bote más alto de la historia del programa: Rafa Castaño. el sevillano desapareció de la vida pública y no se ha vuelto a saber nada de él. Son muchos los que aun recuerdan la épica gesta de Rafa en el programa. Sus duelos con Orestes fueron legendarios y su afinidad y cariño logró enganchar a una audiencia millonaria. De hecho, tras la victoria del sevillano, el programa ha tratado de encontrar a dos rivales que recuerden a Orestes y Rafa. Parece que óscar y Moisés son los sustitutos ideales. Rafa ha querido en todo momento mantener discreción sobre su vínculo con Solano. Beatriz Solano trabajaba como reportera de Cultura y Sociedad de los informativos de Antena 3 y es fan declarada osasunista. La periodista formó parte del equipo de Rafa cuando llevaba dos meses de andadura en el programa y uno de los temas musicales que acertó fue Love is in the air. Quién sabe, habría sido uno de los motivos de este flechazo en el plató.

El ganó el mayor bote del concurso pero no ha vuelto a hacer ninguna aparición televisiva, a diferencia que otros exconcursantes del programa de Antena 3. Con motivo de la celebración de los 1.000 programas de Pasapalabra, Roberto Leal hablaba de la relación que seguía teniendo con algunos de ellos. En 1.000 programas han pasado un millar de aspirantes, de los cuales algunos se han convertido en concursantes... y han dejado una huella imborrable. Roberto asegura que tiene contacto con la mayoría: "Nos cruzamos mensajes, sobre todo en momentos grandes del programa o incluso en sus cumpleaños, con Pablo, Luis de Lama, Nacho Mangut, Orestes... Con Rafa he hablado alguna vez, hace ya más tiempo", revela. "No es un contacto diario pero no es que haya sido salir de aquí y ya no volver a hablar con ellos ni verles más, y me alegro porque hemos vivido muchas cosas juntos", asegura.