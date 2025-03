El testimonio de Lilit de El Cazador que deja sin palabras: "Su difunta esposa"

El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra.

Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores. Como hemos comentado, los cazadores provienen de míticos programas de la televisión en España. Son personas que han destacado en estos concursos por sus conocimientos y haber alcanzado los premios finales o haber aguantado cientos de programas, como es el caso de Orestes, otro de los cazadores. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la épica gesta que logró Lilit Manukyan en el legendario concurso del rosco cuando este estaba en Telecinco. La armenia Lilit Manukyan, la primera concursante de la historia de "Pasapalabra" cuya lengua materna no es el español, consiguió 318.000 euros del bote del concurso después de aprender español de forma autodidacta y dedicar "muchas horas" a empaparse de la cultura española, "como si fuera una oposición".

Tras ganar el concurso recuperó las lecturas que había dejado a medias -por ejemplo "Los pilares de la Tierra"- para estudiarse el diccionario, una dedicación que se trasluce en la conversación cuando introduce términos como "ignota" a la hora de referirse a su percepción de la historia española de los años 80 y 90.

María González Falcó / Manuel Riu

Pero en su cabeza, que trabajaba "24 horas diarias" registrando todo tipo de conocimientos para el asalto al "rosco" de "Pasapalabra", bullía ahora la idea de acudir en "Saber y ganar" el histórico programa de TVE presentado por Jordi Hurtado, aunque aseguraba que "es más difícil, y era un gran reto" para ella si contestan finalmente a su petición. La armenia luego estuvo en Atrapa un millón . Lilit, economista y titulada en Técnico de Comercio Exterior, llevaba siete años viviendo en España cuando ganó Pasapalabra, tras dejar Rusia, donde está asentada su familia desde que ella tenía 15 años, cuando dejaron una Armenia todavía detrás del telón de acero en busca de un futuro mejor.

Comenzó en Valencia, donde reside- "Me gustaría ahorrar una parte para gastarla cuando tenga hijos", apunta, y explicaba que su marido, de nacionalidad española, sí tiene trabajo en una empresa de telecomunicaciones.

Ahora, la armenia triunfa en El Cazador y es una de las favoritas de los aspirantes.

En una de las últimas cazas ha dejado sorrpendidos a los presentes por el relato que contó. "El emperador Sha Janan ordenó construir el Taj Mahajl en honor a...", era la pregunta.

Y había tres opciones: a) Su difunta esposa; b) La riquieza de su imperio; c) Sí mismo. Los aspirantes marcaron la c), mientras que la respuesta era la a). Lilit contaba que "cuenta la leyenda que el emperador sacó los ojos a los arquitectos y constructores ya que era una obra tan majestyuosa que no quería que se copiase".