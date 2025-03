El trabajo real de Sofía Suescun lejos de las redes sociales: nueva presentadora de un programa de sociedad en Telecinco

Sofía Suescun vuelve a la televisión y esta vez no lo hace como participante o colaboradora de ningún reality. Y es que este fin de semana ha habido sorpresón en 'Socialité. Sofía Suescun se convierte en la nueva colaboradora del programa. La reina de los realities acompañará a partir de ahora a María Verdoy y Antonio Santana en plató y comentará todo lo que ocurra en 'Supervivientes', reality que ganó en 2018.

María Verdoy le ha dado la bienvenida a la influencer: ''Ahí la estamos viendo, arrancamos este nuevo 'Socialité' con la reina de los realities, aquí, en plató, ella, la única, la superviviente de Honduras y de la vida, Sofía Suescun viene a contarnos todo lo que está pasando en 'Supervivientes'.

Antonio Santana se ha unido a la presentación de la reina de los realities: ''Es una de las mejores concursante de 'Supervivientes' que han pasado por Honduras. No solo ha ganado muchos de lso programas, también se ha hecho con el merecido título de reina de los realities''.

Los presentadores han dado paso a Sofía al plató, y ella se ha mostrado emocionada por su nueva etapa: ''Muchas gracias, menuda presentación. Vaya salseo nos traen los realities, desde la gala del pasado jueves hemos analizado cada detalle, voy a traer imágenes inéditas y mucho más''. Sofía Suescun se convirtió en la reina de los realities tras alzarse con la victoria en varios de ellos. Su personalidad, su carácter y sus ganas de superarse se han ganado el corazón de los espectadores de los programas en los que ha participado a lo largo de los años.

La hija de Maite Galdeano alcanzó la fama tras participar en la decimosexta edición de 'Gran Hermano', donde convivió con grandes concursantes como Marta Peñate o Suso Álvarez. En esa casa consiguió su primera victoria televisiva.

Tras convertirse en una de las personalidades más mediáticas y queridas, Sofía participó en 'Supervivientes 2018', donde también ganó tras luchar hasta el final compitiendo con Logan Sampedro y Raquel Mosquera. En 2019, Sofía volvió a 'GH', pero en esta ocasión a la edición 'VIP' donde concursó junto a su exnovio Alejandro Albalá, pero aquí, la novia de Kiko Jiménez quedó sexta. Un año después, participó en ‘Sola’, de Mitele PLUS, donde desafió la soledad.

El año pasado, en 2024, Sofía volvió a Honduras, pero esta vez para convertirse en concursante de ‘ Supervivientes All Stars’, donde compitió contra los mejores de la historia. Allí, la concursante se quedó a las puertas de convertirse en ganadora tras ser vencida por Marta Peñate.

Sofía Suescun ha compartido la publicación de su primer día de trabajo en Socialité y solo ha recibido halagos de parte de sus segseguidores y unas bonitas palabras de su novio, Kiko Jiménez.

"Gracias por esta oportunidad tan enriquecedora @telecincoes @fenixmediaaudiovisual . Me lo he pasado pipa. Gracias también a @_mariavillosa y @antoniosantanatv por hacérmelo tan fácil, sois geniales!!! Y a vosotros, los que estáis detrás de la pantalla y me habéis visto, ¿qué nota me dais?", comentaba la hija de Maite Galdeano. "Qué orgulloso estoy de ti, te lo mereces, estás espectacular! A seguir sumando", respondía en un comentario Kiko Jiménez.