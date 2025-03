Adiós a Rocío Carrasco: Antonio David contraataca y daría el salto a Telecinco por la sentencia que ganó

Tras participar en el reality de TVE, Celebrity Bake off, Rocío Carrasco sigue con el musical sobre su madre, 'ROCÍO JURADO el musical' . Este musical, en el que trabaja junto a su marido Fidel Albiac le ayudó a seguir para adelante y "a asumir un duelo y una situación que era a la que yo no me quería enfrentar, a su ausencia". Eso sí, a pesar de todo Rocío nos desvelaba que "la recuerdo todos los días".

En una entrevista publicada en Pronto, Carrasco revelaba que “hay historias de mi madre que no son conocidas y se cuentan en el espectáculo, sirve para conocerla un poco más, para conocerla como ser humano y no solo como artista”, aclara Rocío. Ante la pregunta del periodista sobre las posibilidades de convertir el musical en una serie, Carrasco confirma que le propusieron hacer una película de este espectáculo. Aunque la colaboradora de televisión ni confirma ni desmiente si se llevará a cabo o no asegura que todo a su tiempo.

“Esto va a seguir creciendo. No sé si llegará a Broadway, pero de momento ha habido un empresario de Miami y uno de México que quieren que crucemos el charco el año que viene”, dice. Además, también ha sacado una línea de cremas que ha promocionado. Una campaña que ha generado diversos comentarios negativos de los usuarios. ""Sin maquillaje, sin filtros... sin nada". Rocío Carrasco promociona su línea de cremas con este sencillo lema y una imagen suya en la que presume de presentarse de forma natural y sin artificios. A sus 47 años, la hija de Rocío Jurado se encuentra volcada en su faceta de empresaria como productora teatral y ahora con esta nueva vía de negocios en el mundo de la belleza...".

"Sin hijos, sin familia sin nada"; "No se como una marca le puede pagar a esta mujer después de lo que hizo a sus hijos", son algunos de los comentarios que acompañan a la publicación. Ahora, varios medios apuntan a que la hija d eRocío Jurado podría volver a TVE, sobre todo ahora que se ha confrimado la llegada de un 'nuevo Sálvame' a las tardes de La 1, que contará, entre otros, con María Patiño y Belén Esteban.

Pero eso no es todo. Telecinco está levantando varios vetos que había puesto en el último año. Ahora, el clan Jurado y Pantoja se ha visto beneficiado por esta decisión. El periodista Jesús de Manuel desde EsDiario ha revelado que el regreso de Antonio David Flores a televisión podría tener lugar más pronto que tarde. "El pasado viernes finalizó el veto que sobre la hija de La Más Grande se le había impuesto en la cadena. El siguiente en volver podría ser Antonio David Flores", señala el citado medio. El motivo de su regreso podría ser la "negociación a la retirada de una demanda contra la docuserie "Rocío, contar la verdad para seguir viva".

Cabe recordar que hace tan solo unos días la exmujer de Antonio David, Olga Moreno, se sentó en el plató de De viernes.