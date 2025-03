Ángel Cristo, desaparecido: de salir en prime time con demoledoras exclusivas a desaparecer tras lo ocurrido en las últimas horas

Bárbara Rey vuelve a ser noticia por partida doble. Por un lado, por el revuelo que se ha creado en torno al anuncio que protagoniza para una conocida marca de colchones. Una campaña publicitaria que se ha criticado en la prensa alemana y francesa, que acusan a la vedette -que en el anuncio hace varias referencias a su 'affaire' con el Rey Juan Carlos y presume de que duerme "como una reina"- de "provocadora" e "insolente", y de aprovechar "un oscuro episodio del pasado" para dañar la imagen del Emérito. Y, además, el spot se ha vetado en una cadena autonómica de nuestro país por respeto a la Casa Real, lo que no habría sentado nada bien ni a la actriz ni a la marca.

Además, el nombre de Bárbara ha salido a la palestra en varias ocasiones en los últimos días en el cruce de acusaciones que se han hecho Chelo García-Cortés y José Manuel Parada en diferentes programas. Y es que aunque hace varios años la artista desveló que había tenido una noche de amor con su íntima amiga, ahora hemos sabido por el colaborador que no estaban ellas solas, sino que se trataría de una 'cama redonda' en la que estaban él y dos señores más, y que no fue solo una noche de amor sino dos las que vivieron la vedette y la periodista.

Dos nuevas polémicas que ponen a Bárbara en el ojo del huracán ahora que la guerra mediática con su hijo Ángel Cristo Jr. -alejado de los platós desde que su mujer Ana Herminia fue expulsada de 'GH VIP'- ha entrado en una fase de 'tregua', sobre las que se ha pronunciado Sofía Cristo durante la presentación del festival solidario más grande de España, 'Play4 Live Fest', que se celebrará en junio en Alcorcón.

"Yo de ahí no me voy a meter porque no tengo ni idea qué ha podido pasar. Pero vamos, debe ser que no tenemos sentido del humor. Ante todo es reírse de uno mismo y tener sentido del humor, yo creo que bastante desgracias hay ya, y yo creo que hay que reírse, hay que disfrutar y hay que... ¿por qué no? Y aparte yo creo que es una campaña de marketing y publicidad, que el que la ha hecho, o sea, de verdad que es un genio" ha asegurado cuando le hemos preguntado por las críticas que ha desatado el anuncio de colchones que protagoniza su madre, revelando que a Bárbara le ha hecho gracia la polémica que se ha creado por sus sutiles indirectas a su relación con el Rey Juan Carlos.

María González Falcó

Sobre la noche de amor que la vedette vivió hace décadas con Chelo, Parada y dos personas más, Sofía no ha dudado en reírse y quitarle hierro, asegurando que le parece "genial". "Yo me alegro un montón. Cinco es mi número favorito. Es mi número, el cinco y el siete. O sea, que si ahora de repente dicen que son siete, yo feliz. Cuántos más mejor" bromea.

Lejos de la polémica, parece que el hijio de Bárbara Rey, ángel Cristo, estaría buscando tener un segundo hiko junto a su esposa. "Esta pareja ha visitado en estos últimos días una clínica especializada en fertilidad y tratamientos", aseguró la periodista Bea Jarrín en el programa Fiesta.