Bigote Arrocet responde tras descubrirse el mensaje que envió para romper con María Teresa Campos: "Mentiroso, canalla y falso"

Bigote Arrocet es conocido entre otras cosas, por haberse convertido durante años, en el azote de las hermanas Campos. El que fuera pareja de María Teresa Campos no ha dejado de hablar de cómo era la verdadera relación de las hijas de la periodista con esta, dejándo a ambas colaboradoras en muy mal lugar y llevando a estas a tener que hacer frente a las numerosas polémicas a golpe de entrevista en plató.

Ahora, el famoso humorista ha vuelto a protagonizar un encontronazo con las Campos al slair a la luz el supuesto mensaje con el que este habría puesto punto y final a su noviazgo con la presentadora. "Teresita, estoy muy mal por lo del día de mi cumpleaños, esa reacción... Te dije que me iría de casa y es lo que haré. Dejaré pasar unos días para quitarme la angustia y si quieres reunirme contigo amigablemente para hablar y quedarme con el bonito recuerdo de tu cara y tu sonrisa. No escribas ni me llames más porque será peor. Estoy muy mal y no quiero ni que me digas y que yo te digo... es la tercera vez que me dices de todo y no quiero que me humilles más", lee Rosi. Los colaboradores analizan estas palabras por parte de Edmundo y todo lo que se ha especulado desde hace años.

Bigote responde a las críticas

Cinco años después de poner punto y final a su relación, y a punto de cumplirse un año y medio del fallecimiento de María Teresa Campos, la ruptura de la recordada periodista y Edmundo Arrocet vuelve a copar titulares.

El cómico chileno visitaba hace unos días '¡De Viernes!' para confirmar que está escribiendo sus memorias -en las que narrará con todo detalle su historia de amor con la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego- pero lo que no podía imaginar es que el programa sacaría a la luz el mensaje con el que dejó a la comunicadora a finales de 2019, después de negar por activa y por pasiva que rompiese con Teresa a través de un Whats app después de casi 6 años de noviazgo.

Una manera de terminar su relación que dolió profundamente a María Teresa, que días después acudió a la estación del AVE de Madrid -el chileno venía de Málaga- para hablar con él y le explicase en persona por qué había decidido romper de esta manera tan fría con ella. Sin embargo él no apareció, y presa de la rabia, la tristeza, los nervios y el dolor, le escribió un mensaje del que ahora, cinco años después, conocemos el contenido.

Ha sido Antonio Rossi el que, sin revelar su contenido literal por respeto a la memoria de la malagueña, ha contado en 'Vamos a ver' cuál fue el último mensaje que Teresa le envió a Edmundo. "Le cuenta que ha ido a la estación de Atocha para que diera la cara como un hombre y le llama mentiroso, canalla y falso, le dice que se le veía venir tanto ella como sus hijas porque ninguna de las tres son tontas, que creía que lo estaba preparando todo para quedar de víctima. Y que como no es un hombre no quería saber nada de él, que quitase las cosas de su casa" ha relatado el periodista.

Mensajes a los que Bigote ha reaccionado ante los micrófonos de Europa Press visiblemente nervioso y defendiéndose después de negar en numerosas ocasiones que su relación con Teresa se terminase por mensaje. "¿Tú eres periodista? Léelo bien y cuando leas te vas a dar cuenta que tiene veinte días de diferencia que dice ella perfectamente, y se lo digo ahí, lo que había salido y todo eso. O sea que léelo bien. Muchas gracias, ¿eh?" ha explicado rotundo, dejando claro que entre su ruptura y el mensaje que ha salido a la luz pasaron casi tres semanas en las que su relación estaba rota. "Es que está escrito. Es que está escrito, entonces es leerlo. Los que quieren insistir entonces vemos" ha zanjado molesto sin cambiar su versión a pesar de la filtración de sus últimas conversaciones con la presentadora.