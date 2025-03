Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, se pasa al pelirrojo: "Nuevos comienzos"

Leire Martínez, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, se acaba de pasar al pelirrojo. Ha dejado atrás su melena castaña para teñirse de colores anaranjados y rojizos. ¿Quiere decirnos algo Leire con este cambio de look? Pues a juzgar por el comentario con el que acompaña las fotografías de su nuevo cabello en la red social de Instagram, sí. "Sorpresa!! Nuevos comienzos, nueva etapa, nuevo look...", ha escrito la cantante guipuzcuana, que a finales del año pasado anunció su salida del famoso grupo musical de pop español. Con todo, su imagen actual es más dura y rockera.

Martínez, que no ha acabado muy bien los integrantes de La Oreja de Van Gogh, después de 17 años juntos, afronta efectivamente una nueva etapa en solitario. La artista sacará disco bajo el sello Sony Music y se encuentra, de hecho, en plenas grabaciones en el estudio del cantante Andrés Suárez. Leire ya ha anunciado también conciertos en el verano: participará en el Bigsound Festival, en Valencia y Pontevedra, donde se espera que presente algunos de sus nuevos temas en solitario, además de las canciones clásica de La Oreja de Van Gogh.

El anuncio de separación con La Oreja se produjo a través de las redes sociales en octubre de 2024: "Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias de Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados". Días después se supo que la ex vocalista no firmó ese comunicado. En estos términos habló Leire en Navarra Televisión. "No me gustan las faltas de respeto. Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee. Yo es algo que ahora mismo no me planteo y, además, será el grupo el que tenga que decir si esto va a ser así o no. Lo que no me gusta es escuchar es: 'Ah, pues bien, qué maravilloso que vuelva'. ¿Y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años. Me resulta feo eso, parece que no importa nada", aseguró tajante.

Sobre el comunicado en cuestión, Leire Martínez dijo esto: “No es que no estuviera de acuerdo con todo lo que se dice, pero yo no me vi cómoda firmando ese comunicado y manifesté que no lo iba a firmar. Ya está. Creo que es evidente que, como pasa en las relaciones, a cada uno de nosotros nos van pasando cosas en la vida, nos vamos construyendo y vamos creciendo como personas, y hay momentos que tu camino, a veces se separa un poco y luego igual vuelves. Hablo de parejas o amistades... Pues evidentemente nuestro camino se ha separado lo suficiente como para que igual no tenga vuelta. No sé cómo decirte. ¿Los motivos? Son los que nosotros sabemos que son y no les importan a nadie. Si le importan a alguien, como mucho, les puede importar a los fans”.

El abandono de Amaia

Amaia Montero abandonó el grupo el 19 de noviembre de 2007 para comenzar su carrera como solista. "Quisiera comunicar a toda la gente que me sigue y que me quiere la que hasta hoy es la decisión más difícil de mi vida. Los 11 años que he pasado con La Oreja de Van Gogh y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón y en mi cabeza, pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida. Es una decisión que me produce tanta ilusión como miedo. He escuchado muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos y sólo puedo decir que he convivido más con ellos que con nadie y que los quiero como a hermanos", explicó entonces en un comunicado.

A partir de ahí, Xabi y compañía comenzaron la búsqueda de su nueva vocalista. Nombres como el de Edurne y Paulina Rubio se barajaron desde el primer momento. Su elección se mantuvo en secreto hasta que, el 14 de julio de 2008, en una rueda de prensa celebrada en la Casa de América de Madrid, se presentó a Leire Martínez como la artista escogida. Desde entonces, han editado cuatro álbumes de estudio, dos en vivo, un recopilatorio y un sinfónico. En total, Leire lleva 16 años frente a los 11 de Amaia. Leire salió en 2008 del programa musical "Factor X", de Cuatro.