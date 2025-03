La llamativa felicitación de Sergio Ramos a Pilar Rubio por su 47 cumpleaños: "La vida nos lleva por caminos insospechados..."

Pilar Rubio ha cumplido este lunes 17 de marzo 47 espléndidos años y, aunque se ha hecho de rogar por la diferencia horaria -ya que reside en México desde que fichó por el Rayados de Monterrey a principios de febrero-, la de Sergio Ramos ha sido la felicitación más especial que ha recibido la presentadora.

Días después de que la de Torrejón de Ardoz reapareciese en un evento en Madrid y zanjase los rumores de crisis que rodean cada cierto tiempo a su matrimonio, revelando que lleva a la perfección la distancia de 9000 kilómetros que ahora les separan -"soy una mujer que se adapta a todo, son 12 horas de avión, te echas una siestecita larga y ya estás aquí" aseguraba con una sonrisa- ha sido el futbolista el que ha gritado a los cuatro vientos su amor con un significativo mensaje compartido en redes sociales para desear un 'feliz cumpleaños' a su mujer.

"La vida nos lleva por caminos insospechados, pero todos ellos tienen sentido si son de tu mano" ha comenzado, reconociendo que "no siempre podemos estar juntos, pero todos los días elegimos estar cerca". "Seguir aprendiendo de ti, de cómo ser extraordinaria como madre, como pareja y como profesional, es una gran suerte para todos los que te rodeamos" ha expresado con un carrusel de imágenes con sus hijos en la nieve, finalizando su romántico mensaje con un "te quiero con locura" y un agradecimiento público por "ser la mejor pareja, mamá y compañera de aventuras y confidencias".

Una felicitación a la que Pilar no ha tardado en contestar: "Siempre juntos!!! Te amo!!!" ha escrito en el post de Ramos, que en pocas horas acumula miles de 'likes' y cientos de comentarios. No todos positivos, puesto que el jugador ha recibido numerosas críticas de su nueva afición tras haber sido expulsado en el último partido, una tarjeta roja que habría forzado -dicen las malas lenguas- para no poder jugar el próximo encuentro, disfrutar de unas "vacaciones" y poder celebrar el cumpleaños de su mujer.

Al margen de esta polémica, la presentadora ha soplado las velas en el momento más dulce de su vida a todos los niveles. Si en lo personal su matrimonio con el futbolista se ha adaptado a la perfección a esta nueva etapa a caballo entre Madrid y Monterrey, y disfruta de su faceta de mamá de familia numerosa con Sergio Jr. (10), Marco (8), Alejandro (6) y Máximo Adriano (4), en lo profesional no deja de acumular proyectos, compaginando a las mil maravillas 'El Desafío' (Antena 3), con 'Maestros de la Costura Celebrity' (TVE), y el programa 'Sí quiero' (Canal Sur).