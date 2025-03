Montoya se derrumba en pleno directo al ver las imágenes de 'La Isla de las Tentaciones'

La gala final de El debate de las tentaciones estuvo cargada de emoción, pero sin duda, el gran protagonista de la noche fue José Carlos Montoya. El sevillano, que actualmente se encuentra en Supervivientes 2025, conectó en directo desde Honduras para enfrentarse por primera vez a las imágenes de su paso por La Isla de las Tentaciones 8, un momento que lo dejó completamente destrozado.

"Ha sido muy duro revivirlo todo, lo único que quiero es ver a mi madre, que me da fuerzas porque todavía no lo supero", confesaba entre lágrimas. Sandra Barneda, consciente de la dureza del momento, le preguntó directamente por sus sentimientos hacia Anita Williams, su expareja. Montoya, aún afectado por todo lo vivido, reconoció que sigue sintiendo algo por ella, pero dejó claro que no hay vuelta atrás en su relación: "Este corazón está destrozado, tiene mucho miedo y es por Anita".

El mensaje de Anita que rompió a Montoya

El momento más impactante de la noche llegó cuando el programa emitió un mensaje grabado por Anita para Montoya. En él, la catalana le pedía disculpas y reconocía lo mal que se había portado con él: "Montoya, este mensaje es para ti, sabes que lo eres todo. Me comporté fatal, fuera te he pedido disculpas y lo seguiré haciendo todo lo que me queda de vida. Quiero que sepas que te amo con locura y que no me he olvidado de ti, ni lo voy a hacer nunca. Me siento una imbécil por todo, me arrepiento mucho".

Las palabras de Anita impactaron de lleno en Montoya, quien, entre lágrimas, le respondió: "No quiero verte así, te quiero muchísimo". La escena culminó con un emotivo abrazo entre ambos, que dejó a todos los espectadores sin palabras.

Sin embargo, no todos creyeron en el arrepentimiento de Anita. Marta Peñate fue una de las primeras en dar su opinión y, sin pelos en la lengua, aseguró que todo era un intento de lavar su imagen: "Sabes que has quedado mal delante de toda España y ahora estás haciendo el papel de arrepentida porque Manuel te dio la patada en el culo", sentenció, dejando claro que no se cree ni una palabra de la catalana.

Montoya, el gran protagonista de la noche

A pesar del dramático momento vivido, Montoya también supo sacar su lado más divertido. En medio del debate, protagonizó un desternillante momento al imitar "la careta del amor" de Manuel, provocando las risas en el plató y en redes sociales.

Por si fuera poco, el sevillano sorprendió a todos con un inesperado baile al ritmo de Julio Iglesias, demostrando que, a pesar del dolor, sigue siendo el alma de la fiesta.

Con su espontaneidad, su sinceridad y su forma de afrontar los momentos difíciles, Montoya se ha consolidado como uno de los concursantes más carismáticos y queridos del reality. Y aunque su historia con Anita parece haber llegado a su fin, su paso por La Isla de las Tentaciones seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo.