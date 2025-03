Tiene nombre de persona y es muy fresco: el corte de pelo que está pidiendo todo el mundo

Llega la primavera y un mundo nuevo se abre ante ti. Aunque las lluvias sigan presentes, se espera que el sol haga su aparición con más frecuencia, por lo que debes estar preparada para ello. Una nueva estación lleva consigo varios cambios. Generalmente, el estilo cambia, se adecua a las nuevas temperaturas y ello implica un cambio en el peinado. Más fresco, una pequeña preparación para el calor del verano. Para la primavera del 2025 se esperan varias tendencias, según la prestigiosa revista de moda Vogue. Pero destaca el corte Bob con algunas variantes.

Este corte de pelo conocido como Bob se caracteriza por entrar en el saco de los cortes medios; sin embargo, puede tener diferentes apellidos que harán que el peinado final varíe ligeramente. En el compendio que hace la revista Vogue se muestran tres tipos de cortes "bob": boy bob, italian bob y bob escalado. Todos ellos con sus correspondientes referentes famosas que ya se han preparado para la primavera.

Boy bob

Este tipo de corte de pelo está inspirado en las boybands de los 90, pero parece que no ha pasado de moda 35 años después. Con él será muy fácil el peinado y el mantenimiento. La característica más representativa es que es asimétrico, es decir, no está perfectamente nivelado, pero a propósito. En el resultado final deberá verse "ligeramente más corto por detrás que por delante", explica Vogue. Con este peinado entrarás con fuerza en la primavera y no sentirás el incordio que podría provocar una melena larga cuando empieza a entrar el calor.

Italian Bob

Parece que este corte está muy solicitado. Al igual que el resto se caracteriza por llegar a la altura de la barbilla, con lo que se conseguirá enmarcar el rostro. Sin embargo, algo tiene que destacarlo del resto. En este caso, no remite a los años 90, sino a los 60. Lo que caracteriza este "subtipo" de corte es el "volumen y refinamiento" que evoca la elegancia clásica de la década mencionada, según la descripción de Vogue. Si te decantas por este peinado, desprenderás un aire sofisticado.

Bob escalado

Con este tercer corte ya conocerás el último de los "bob". Esta última opción es definida por Vogue como el "corte de pelo que aporta carácter al look". La característica que lo diferencia del resto es el acabado degradado que "esculpe el rostro más que ningún otro estilismo", incluso más que el italian bob del que ya se ha hablado. Con este peinado conseguirás afinar los pómulos, además de que "aporta verticalidad a los rostros más redondos", según apunta Vogue.

Otras tendencias

Además de estos tres tipos, hay un cuarto que también parte de la base del "bob", pero con un resultado bastante diferente. Este corte es el conocido como hime cut. Se dice que la base es un bob porque se parte de ese corte de media melena sobre el que se pone extensiones. Además, otro añadido que puede hacerse es el flequillo, aunque esto es opcional. Según la revista Vogue, lo que caracteriza este corte "son los dos mechones delanteros cortados a la altura de la mandíbula".

Entre otras tendencias para esta primavera, desligadas completamente del famoso "bob", se encuentra el pixie, con el que deberás despedirte de tu larga melena; el corte de pelo "cortina", con el que no necesitarás muchos esfuerzos para su cuidado; el bixie cut, que combina el bob y el pixie, como bien indica el nombre; el corte a capas, con el que podrás mantener la melena; y el flequillo recto, uno de los complementos del que no te puedes olvidar.