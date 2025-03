El nuevo presentador del Sálvame de TVE habla de cómo será trabajar con Belén Esteban y María Patiño: "Bueno, veremos..."

A falta de confirmación oficial por parte de TVE, todo apunta a que la cadena pública ultima los preparativos de un nuevo programa para recuperar el liderazgo de las tardes y competir directamente contra 'TardeAR' y 'Ahora Sonsoles', que podría estrenarse el próximo mes de abril y cuyo nombre se ha filtrado que sería 'La familia de la tele'.

Aunque se ha rumoreado hasta la saciedad que podría ser la 'reencarnación' de 'Sálvame', fuentes cercanas aseguran que no copiará el modelo de 'Ni que fuéramos... Shhh', sino que apostará por combinar actualidad rosa y social con humor y entrenimiento familiar, siempre alejado de la polémica.

Eso sí, presentado por Aitor Albizua, uno de los rostros más populares de TVE y al frente de 'Cifras y letras', contará con buena parte de las estrellas del desaparecido programa de Mediaset, como María Patiño -copresentadora del formato junto al vasco y a Inés Hernand-, Belén Esteban, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros o Lydia Lozano.

Una nueva y revolucionaria apuesta para revolucionar las tardes de La 1 sobre la que por primera vez se ha pronunciado Albizua ante los micrófonos de Europa Press, apostando por la prudencia y la discreción cuando le hemos preguntado por su nuevo proyecto junto a algunos de los tertulianos más emblemáticos de la pequeña pantalla: "Bueno, veremos. Veremos, veremos. Me encantaría poder deciros algo, pero yo no puedo confirmar a día de hoy nada. Estoy en 'Cifras y Letras'. Estoy súper contento de estar en este momento de RTVE, que es la leche. Y orgulloso y feliz de que cuenten conmigo para otros proyectos, pero a tope con 'Cifras y Letras'... Ojalá podamos hablar dentro de un tiempo".

Aunque no quiere adelantar nada antes de tiempo, el presentador ha confesado qué le parecería trabajar al lado de María Patiño y Belén Esteban -a las que no conoce pero sí afirma que le parecen "maravillosas"- si el programa saliese finalmente adelante. "En caso de que así sea son dos profesionales a las que admiro muchísimo, que es gente que hace televisión de primera y además en un tono, mira, como 'Friends', natural, ¿no? Como la vida misma, sin tapujos, sin estigmas y para adelante. No hay mejor sitcom que la propia vida, y que eso ocurra en un plató de televisión es una pasada" ha revelado ilusionado, admitiendo que aunque "me encanta todo, no puedo, no puedo" adelantar nada.

"A mí me hace gracia. No, me hace gracia porque tampoco me lo esperaba, pero...En mi casa con mucha tranquilidad y mucho sosiego, creo que es lo importante, sí, saber controlar y ya te digo, saber mantener el foco en lo que es lo importante" explica cuando le preguntamos cómo lleva la expectación que se ha creado en torno al nuevo programa de las tardes de TVE.