La repentina decisión judicial que quita a Rafa y Oretes un millón de euros de Paspalabra: "Un momento muy complicado"

Pasapalabra cuenta con varios ganadores que ya son leyendas del concurso. Nombres como Óscar Díaz, el último ganador que logró hacerse con 1,8 millones de euros tras épicos duelos con Moisés. El ya mencionado Rafa Castaño. Tras casi 200 programas, el 16 de mazo de 2023, el sevillano marcó un antes y un después en 'Pasapalabra', al llevarse el bote más alto en la historia del concurso. Nada menos 2.272.000 euros. El anterior ganador del concurso fue Pablo Díaz, que consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia. A pesar de llevarse el bote el ganador ha seguido trabajando, primero con sus clases de violín y luego con los directos que hace en Twitch; que le suponen, además de otro importante ingreso económico, el aumento de su gran cantidad de fans.

Del que no se ha vuelto a saber nada es de precisamente la persona que se convirtió en la persona en lograr el bote más alto de la historia del programa: Rafa Castaño. el sevillano desapareció de la vida pública y no se ha vuelto a saber nada de él. Son muchos los que aun recuerdan la épica gesta de Rafa en el programa. Sus duelos con Orestes fueron legendarios y su afinidad y cariño logró enganchar a una audiencia millonaria. De hecho, tras la victoria del sevillano, el programa ha tratado de encontrar a dos rivales que recuerden a Orestes y Rafa. Parece que óscar y Moisés son los sustitutos ideales. Rafa ha querido en todo momento mantener discreción sobre su vínculo con Solano. Beatriz Solano trabajaba como reportera de Cultura y Sociedad de los informativos de Antena 3 y es fan declarada osasunista. La periodista formó parte del equipo de Rafa cuando llevaba dos meses de andadura en el programa y uno de los temas musicales que acertó fue Love is in the air. Quién sabe, habría sido uno de los motivos de este flechazo en el plató.

Orestes, por su parte, triunfa como cazador en El Cazador de La 1. Bajo el apodo de 'El espartano', el burgalés que cayó ante Rafa sin poder responder una sola pregunta, pone en jaque a los aspirantes y demuestra su buen humor y sus conocimientos.

Rafa y Orestes en Telecinco / TELECINCO

Pero, ojo, quizá hay algo que muchos no sepan y es que Rafa y Orestes ya se habían visto las caras antes cuando Paspalabra estaba en Telecinco. Ambos protagonizaron duelos frenéticos como los que vimos en Antena 3. "Después de la espectacular remontada de Orestes en el último segundo, Orestes ha tenido que recuperar la silla azul. Tras esto, se ha medido al burgalés en el rosco, que ha estado a punto de completar. En el próximo programa, Orestes deberá luchar por la silla azul. Rafa se queda a dos palabras de llevarse 1.024.000 euros", dice una de las últimas publicaciones del programacuando estaba en Telecinco.

Pero, su cara a cara se vio truncado por una dedecisión judicial. Y su lucha por conseguir más de un millón de euros vio su fin antes de tiempo y de forma inesperada. Mediaset no salía de su asombro cuando el recurso por el litigio del pago de derechos del formato se cerraba definitivamente. Ocho años después la justicia decretaba un veredicto en favor de ITV Studios, poseedora de unos derechos que Mediaset no reconocía ni abonaba. La cadena entendía que el formato británico original no incluía la prueba estrella del rosco, que incorporó en 2002 la versión italiana. De esta manera Rafa y Orestes se quedaron en ese momento sin pugnar por un bote que rondaba el millón de euros.

Era un momento muy complicado. No había pasado nunca lo de la cancelación del programa por una orden judicial. El equipo no estaba preparado y no nos dio tiempo a dar las gracias a la gente por esos trece años, el último programa estaba grabado". "Tuve que hacer un ejercicio psicológico para despedirme de aquello. No era mío, los programas son de la audiencia y de las cadenas, pero tuve que hacer un proceso porque lo que era mi vida ya no está", relataba Christian Gálvez a El Cofindencial.