Ni Rosa, ni Manu Paspalabra, Irene llega al concurso y consigue el gran premio en su primer día: "Lo siento chicos"

Paspalabra y La ruleta de la suerte son los dos pesos pesados de la televisión. Cada concurso es líder indiscutible en su franja horaria y solo ayer hicieron unos datos simplemente espectaculares.

"Los concursos de @antena3com , IMPARABLES y en el top 3 de los programas MÁS VISTOS. "@PasapalabraA3 , LÍDER con +1,9 M, un 18,2% y 3,7 M de espectadores únicos y #MinutoDeOro; @LaRuletaSuerte , LÍDER con +1,8 M, un 22,8% y 3.577.000 espectadores únicos".

Y no es para menos, ayer cada programa vivió momentos épicos protagonizados por los concursantes de los mismos. Empecemos por La ruleta de la suerte. Irene ha sido la gran protagonista del espacio presentado por Jorge Fernández. a concursante se ha colocado con 550 euros, igualando a su compañero Raúl, pero su intención estaba clara: no dejaría escapar la oportunidad de ser ella quien resolviera el panel.

A la concursante le ha sonreído la suerte y ha caído en la primera parte del Gran premio: un reloj deportivo valorado en 900 euros, ¡vaya lujazo! Irene ha seguido tirando y no ha frenado su racha, porque ha conseguido la segunda parte del Gran premio, gracias a su pedazo de puntería.

La concursante se ha hecho con un marcador de 1.500 euros y no ha dudado en resolver, llevándose una ola de las grandes: “Lo siento chicos”, ha dicho a sus compañeros, que no han podido resolver ni un solo panel hasta ese momento. De nuevo, Irene ha hecho un grandísimo panel y continúa con sus dos comodines aún intactos. Irene ha querido arriesgar e ir a por el bote y ¡lo ha conseguido! La puntería de la concursante es increíble y es que, ¡no falla una! Irene estaba haciendo un concursazo y solo le faltaba resolver, eso sí, muy despacito para no fastidiarla en el último momento, y menos con el dinero que había en juego: 1.750 euros.

¡Irene no se lo podía ni creer! y lo ha manifestado con una sonrisa de oreja a oreja. Sus compañeros, en cambio, no estaban tan contentos y menos después de que apenas hayan podido participar porque Irene se ha llevado todos los paneles, menos uno, que lo ha conseguido Raúl.

Irene se ha hecho con 6.305 eurazos en total, ¡vaya marcador! A la primera que lo ha intentado, lo ha conseguido y no esperábamos menos con la puntería que ha mostrado a lo largo de todo el concurso.

Irene es investigadora y como ha contado en su presentación, estudia el envejecimiento, pero parece que no es la única que sabe del tema: “Hay algo que es muy importante para envejecer más lentamente: ser feliz”, le ha dicho Jorge Fernández.Finalmente, Irene ha llegado al panel final, aunque no ha sido capaz de resolverlo. Eso sí, se ha llevado una cifra de más de 6.000 euros.

En Pasapalabra el nuevo duelo entre Manu y Rosa en El Rosco ha dejado ver un curioso intercambio de estrategias. El madrileño, siempre prudente, ha puesto velocidad a la prueba mientras que la coruñesa, a menudo impulsiva, ha decidido poner pausa en sus respuestas. Esta paradoja ha puesto emoción al cara a cara que, en este programa, ha vuelto a estar precedido por el poema de nuestro ya juglar de Pasapalabra para despedir a los invitados, en este caso a Unax Ugalde, Carla Domínguez, Andrea Duro y Óscar Martínez. Que este Rosco iba a sorprender se ha visto desde el arranque. Manu ha llegado con una importante diferencia de tiempo, de más de medio minuto a su favor. Aunque ha pasado en la A, después ha firmado cuatro turnos notables, el mejor de siete aciertos. Eso le ha permitido terminar rápido la primera vuelta con 20 letras en verde, sumando una más en esa jugada. Con 21, ha preferido esperar la reacción de su rival.

En ese momento, Rosa aún estaba por la O y con sólo 9 aciertos. Durante toda su primera ronda de preguntas, ha preferido por una inusual precaución. Ha ido lenta pero con resultados inmejorables: se ha acercado poco a poco a Manu hasta superarle con 22 letras correctas. Esa remontada la ha completado incluso con otro as que la ha situado casi al borde del bote de 1.360.000 euros. Finalmente, la gallega se ha impuesto a su rival y ha acumulado 1.200 euros a su bote personal. Manu, por su parte, tendrá que luchar por su permanencia en la silla azul.