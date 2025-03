¿Qué fue de Samantha Gilabert? De semifinalista de OT 2020 a hacer entrevistas "divertidas" a famosos

Tras quedar semifinalista en Operación Triunfo 2020, la alicantina Samantha Gilabert ha continuado su carrera musical como solista, donde ha llegado a publicar varios sencillos y un EP. También ha participado en varios programas de televisión, como "Tu cara me suena" y ha formado parte del jurado del Festival de Eurovisión 2021, junto a Nerea Rodríguez (participante de OT 2017), María Peláe y David Dantisteban. En la actualidad, dice en sus redes sociales, "hago música y más cosas".

Samantha Gilabert, conocida artísticamente como Samantha, nació en Alicante en 1994. Cuando tan solo era adolescente, le diagnosticaron una hipoacusia neurosensorial, por lo que tiene una pérdida auditiva parcial que hace que tenga que llevar audífonos y leer los labios. Pero esto no le impidió perseguir su sueño de dedicarse a la música. Estudió lenguaje musical, solfeo y piano, y también tiene el Grado Medio de Administración y el Grado Superior de Turismo.

Siempre quiso dedicarse a la música, y antes de entrar en Operación Triunfo, ya había hecho algunos pinitos en el sector, ya que un tiempo antes formó un grupo de música perteneciente a la escena alternativa valenciana llamado "Cactus", donde se podrán encontrar influencias del grupo puertorriqueño "Calle 13" y de "Orxata sound system". Con "Cactus" sacó dos trabajos discográficos: "Cactus" (2018) y "Roma" (2019); y esto les permitió tocar en festivales como el Festivern. El entrar en la Academia de OT, ganó bastante popularidad. De hecho, fue eliminada antes de la gran final, en la que ganó Nia Correia.

Desde entonces, Samantha ha publicado múltiples sencillos y un EP. Tras acabar Operación Triunfo, publicó su sencillo "Sin Más", con el que logró más de un millón de reproducciones, y en noviembre de ese mismo año, publicó su EP "Nada" y en junio de 2023 sacó su álbum "Antídoto". Desde entonces, ha lanzado algunas canciones como su colaboración con"'Despistaos" "Pa que estemos juntos" o canciones en solitario como "4 vents" o "Agua Marina", siendo esta su última canción publicada en 2023.

A pesar de no haber publicado más música, ha participado en programas de televisión como "Pasapalabra", donde fue artista invitada en 2022; en "Tu cara me suena", o en el programa de RTVE, "Dúos Increíbles". Además, también participó en el show catalán "Zenit", donde tras el desolador paso de la DANA en Valencia, la "extriunfita" ha usado esta aparición para no solo mandar mensajes de ánimo a los valencianos, sino también para enviar un contundente mensaje sobre la situación que estaba pasando la comunidad en noviembre.

Pero Samantha hace "más cosas". Entre ellas, hace entrevistas "divertidas" a famosos a través del podcast "Triunfitas con Traumitas", junto a otra exconrsante de OT, Maialen. Por sus micrófonos han pasado recientemente Nuria Fergó, Fran Perea, Eva Soriano... La transformación física de la cantante alicantina en estos cinco años también ha sido notable, como bien se puede ver a través de sus redes sociales. Es una chica de melena rubia muy explosiva y luce varios tatuajes por el cuerpo. Está felizmente enamorada de un joven que le hace "mearse de la risa constantemente".