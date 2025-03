Sergio Ramos rompe su silencio y zanja los rumores de crisis con Pilar Rubio con un mensaje cargado de amor

Las especulaciones sobre una posible crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio han quedado completamente disipadas. A pesar de la distancia que los separa desde que el futbolista fichó por el Rayados de Monterrey, el sevillano ha demostrado que su amor por la presentadora sigue intacto y más fuerte que nunca.

Un cumpleaños a distancia, pero lleno de amor

El 47 cumpleaños de Pilar Rubio ha sido la ocasión perfecta para que Sergio Ramos dejara claro, una vez más, que su matrimonio sigue en plena forma. A través de sus redes sociales, el deportista le dedicó un emotivo mensaje a su esposa, reafirmando el vínculo inquebrantable que los une.

"La vida nos lleva por caminos insospechados, pero todos ellos tienen sentido si son de tu mano. No siempre podemos estar juntos, pero todos los días elegimos estar cerca. Seguir aprendiendo de ti, de cómo ser extraordinaria como madre, como pareja y como profesional, es una gran suerte para todos los que te rodeamos", escribió Ramos junto a un carrusel de imágenes familiares.

El mensaje, que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de amigos y seguidores, incluía una declaración de amor en toda regla: "Te quiero con locura y solo puedo darte las gracias por ser la mejor pareja, mamá y compañera de aventuras y confidencias. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!"

Pilar Rubio, emocionada, respondió en la publicación con un simple pero contundente "Siempre juntos. Te amo", dejando claro que, a pesar de la distancia, su relación sigue sólida.

Pilar Rubio se pronuncia sobre la mudanza de Sergio Ramos a Monterrey

Desde que Sergio Ramos se trasladó a México para unirse al Rayados de Monterrey, no han cesado las especulaciones sobre un posible distanciamiento en la pareja. Sin embargo, Pilar Rubio se ha encargado de desmentirlo en más de una ocasión.

En un reciente evento, la presentadora volvió a pronunciarse sobre el tema y dejó claro que su matrimonio no se ha visto afectado por la nueva vida del futbolista en América: "Creo que la vida privada tiene cabida en las redes sociales, pero no tiene que ser lo más importante. No tengo que dar explicaciones sobre mi vida personal porque no es algo que deba estar constantemente en el foco mediático", afirmó tajante.

Sobre cómo está llevando la distancia con su esposo, Rubio aseguró que lo ve como una oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo: "Soy una mujer viajera, me adapto a todo y me gusta aprender. Viajar te abre la mente, culturalmente ves cosas distintas y eso es enriquecedor", explicó.

Además, dejó claro que sus hijos no han sufrido ningún tipo de impacto por el cambio de residencia de su padre: "Afortunadamente, hoy en día, con las tecnologías puedes estar cerca, adelantar clases de una manera u otra. Lo más importante es la formación de mis hijos y eso está cubierto, no hay problema".

Un amor a prueba de distancia

Con este nuevo capítulo en sus vidas, Sergio Ramos y Pilar Rubio han demostrado que su relación está más fuerte que nunca. A pesar de los kilómetros que los separan, la pareja ha encontrado la manera de mantenerse unidos y continuar apoyándose en sus respectivos proyectos profesionales.