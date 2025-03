Sheila Casas explica por qué no quiso defender a Escassi en el plató de Supervivientes: "Me siento orgullosa, pero...."

Convertida en una de las influencers más populares de nuestro país, y continuando con su vida mientras su novio Álvaro Muñoz Escassi se encuentra en 'Supervivientes', Sheila Casas ha reaparecido públicamente tras el inicio del reality en Barcelona.

La hermana de Mario Casas ha ejercido como ponente en una charla de la Fundación La Caixa sobre la importancia de las redes sociales hoy en día y, a corazón abierto, ha revelado lo mal que lo pasó por las críticas que recibió en su perfil de Instagram cuando comenzó su historia de amor con el jinete el pasado octubre: "Empecé con una relación sentimental donde era de gusto social, gustaba a la prensa del mundo rosa, y todo eran comentarios negativos. No sabía lidiar con eso, me los ponía a leer todos, cada cual era peor. Nunca había recibido tantas críticas, y todo por estar con una persona, que no es que hubiese hecho algo malo. simplemente era por haber tenido una elección que a la gente no les gustaba". "No me veía bien físicamente, no me gustaba mi pelo, me llegaba a decir que si había engordado... Y lo que hice fue dejar de leer comentarios. Yo pedí ayuda, dije 'no sé cómo lidiar con esto, me está afectando muchísimo" ha confesado, sincerándose por primera vez sobre la 'cara B' del inicio de su noviazgo con el ex de María José Suárez.

Como reconoce, a pesar de que las redes sociales son su profesión y un modo de vida, controla mucho qué tipo de contenido comparte, intentando "cuidar el tema de mi privacidad y el tema familiar en mi casa". "Todos protegen mucho la intimidad, sobre todo de sus parejas, de la vida que llevan, entonces a día de hoy también sigo manteniendo esa privacidad y no exponerme al completo de todo lo que sucede en mi vida, porque yo tampoco lo llevo bien y tampoco lo llevaría bien la gente que tengo a mi alrededor y que quiero" ha explicado ante los micrófonos de Europa Press, haciendo alusión a que a sus hermanos Mario y Óscar Casas no les gusta que se hable de sus vidas sentimentales.

En su caso, desvela que su "vida cambió" de la noche a la mañana tras salir a la luz su romance con Escassi. "Eliges a una persona con la que sentimentalmente quieres estar y te llevas unas críticas que no entiendes, que te pueden atacar a tu físico, a tu forma de ser, gente que no te conoce de nada porque no les apetece que estés con una persona que no entiendes el por qué te atacan... Tienes que aprender a lidiar con ello, poner unos límites para cuidar tu sentimiento" explica.

Después de 4 meses de intensa relación, Sheila y Álvaro se han separado por primera vez por la participación del sevillano en 'Supervivientes'. Orgullosa, la influencer deja claro que, aunque se haya desmarcado de su defensa en los platós, apoya incondicionalmente a su chico en esta aventura: "Yo animo a Álvaro desde una manera como más alejada, que es desde mis redes sociales, porque específicamente lo haría con él, que es mi pareja, con un amigo o con cualquier persona que está haciendo algo, que además me parece que está haciendo un programa maravilloso, que está haciendo unas pruebas increíbles, casi que es el mejor".

"Entonces, me siento orgullosa, lo comparto, pero lo hago desde un lugar que a mí me protege más, no tanto exponiéndome, no he querido, por ejemplo, defenderlo, él lo sabía, no quería ir a ningún programa, porque creo que es su momento, él lo ha decidido así, y no ha sido mi elección, entonces yo prefiero mantenerme al margen completamente" ha aclarado, afirmando que al igual que ella respeta que su amor haya participado en el programa, "yo también espero que él me mantenga al margen, lógicamente". "Yo decidí no relacionarme con el tema de reality shows, estar apartada y verlo desde la distancia, desde mi casa, con mi familia, que estoy muy feliz y estoy súper tranquila desde casa" sentencia.

A pesar de que llevamos menos de dos semanas de concurso, Escassi ya ha hablado de lo enamorado que está de ella y les ha contado a sus compañeros que a los dos días de estar juntos se hizo un tatuaje por Sheila. "Somos muy impulsivos los dos. Él toma las decisiones cómo es así, muy natural, le gusta esa persona, le apetece hacerse un tatuaje y lo hace. Es hacer lo que te apecete en el momento y vivir el presente. Oye, pues esta persona me gusta, mañana va a pasar y nadie lo sabe, pero ni nosotros, ni con el vecino del quinto, ni con nadie en esta vida lo que va a suceder mañana, sino simplemente vivir el presente, pues que estoy con esta persona y estoy feliz a día de hoy, si me quiero tatuar, me tatúo mañana, no pasa nada, no ha pasado nada y ya está" asegura con sinceridad.

"Tengo ganas de verlo, claro que sí, pero hay mucho tiempo. Ya que ha ido pues que dure ¿no? Que dure, que llegue a la final y... Que dure" afirma, dejando claro que aunque no esté dando la cara por Álvaro en los platós le apoya incondicionalmente.

En los últimos días su hermano Mario se ha convertido en noticia por los rumores que le relacionan con la influencer Melyssa Pinto, con la que habría sido sorprendido disfrutando de unas vacaciones en Canarias. Un incipiente idilio sobre el que Sheila se ha mostrado discreta: "A ella la conozco como influencer, pero es que yo de esta noticia me la he pasado nada más hace nada y tampoco sé mucho. No hay nada, o sea, no sé nada" ha zanjado incómoda, evitando revelar ningún detalle de la vida privada del actor.